Un día el Covid 19 brotó en San Juan y volvió la Fase 1

Este domingo 22 de Agosto se cumple un año de aquella semana que terminó en un día sábado en el cual la provincia de San Juan volvió a Fase 1. Lo que se llama Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio.

La provincia todavía no conocía de verdad de que se trataba la proliferación del virus del Covid 19 oficialmente. Había registrado hasta entonces 22 casos desde el inicio de la pandemia de los cuales 19 eran importados, hacía dos semanas que no registraba nuevos casos y no había oficialmente informadas personas fallecidas a raíz del virus que acecha al mundo. Es más, hacía más de una semana que el país miraba a la provincia por haber regresado a las clases presenciales, un privilegio teniendo en cuenta lo que estaba pasando en el resto del país.

El 10 de agosto del 2020 Diario 13 titulaba "San Juan mira al país", "vuelven las clases presenciales en medio de la pandemia de coronavirus, gracias al estatus sanitario que goza la provincia". Era el momento en que se difundían las fotos de las docentes con máscaras dando clases a un reducido grupo de alumnos distanciados unos de otros y con barbijos con todos los cuidados propios recomendados.

Todo comenzó el 19 de agosto del 2020 cuando saltaron las alarmas en el departamento Caucete, las autoridades decidieron cerrar el Barrio Justo P. Castro 1 activando de esa manera los protocolos ensayados ante la aparición de un caso de Covid 19 en un hombre de 72 años. Comenzaron de inmediato los testeos y 'sólo estaban permitidos los desplazamientos mínimos para el abastecimiento y prestación de servicios esenciales". Al día siguiente los casos ya fueron cuatro y todo el departamento ingresó en "Cuarentena estricta" con controles policiales de por medio, ni siquiera el transporte público ingresaba por cuestiones sanitarias.

"El momento menos deseado pero también es el más planificado":

Con esta expresión el Gobernador de la Provincia, Sergio Uñac, emitió un mensaje el jueves 20 de agosto del 2020. El brote de casos sin nexo epidemiológico determinado era una realidad y encendió todas las alarmas del Comité Covid 19. El mandatario en definitiva reconoció que se había logrado retardar la proliferación del virus: "los sanjuaninos han demostrado un fuerte apego a cada una de las normas que se han dictado a nivel nacional y provincial. Esto nos ha llevado a que podamos ganar tiempo, que es un valor fundamental y también recuperar casi plena movilidad", destacó.

Para el 21 de agosto del 2020 los cierres de barrios se extendieron al departamento Santa Lucía por la aparición de más casos tales como el Centro Empleados de Comercio de Libertador y Colón, también el UDAP que está justo enfrente. Comenzó una escalada de este tipo de operativos que se extendió por el departamento Rivadavia, Sarmiento, Chimbas, Albardón, Pocito y así ya se comprobaba que el virus estaba circulando en la provincia, primero por conglomerados y finalmente de forma comunitaria.

Ante esta situación el mensaje del Primer Mandatario provincial Sergio Uñac fue anunciar que se dispuso la vuelta a Fase 1 por 14 días. Manifestaba que "por lo acontecido en los últimos días, he decidido que San Juan pase a Fase 1 por 14 días". El virus había llegado para quedarse y así lo reflejaban las expresiones de Uñac: "Creo oportuno reconocer el trabajo que hemos hecho todos los sanjuaninos durante mas de 150 días". destacó entonces.