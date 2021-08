Alberto Fernández en San Juan: comparó su gestión con la de Sarmiento

El presidente Alberto Fernández durante su visita en San Juan dio un discurso. En el mismo hizo una controversial en comparación de su gestión con la de Domingo Faustino Sarmiento. De acuerdo a lo que mencionó, ambos funcionarios tuvieron mandatos atravesados por una pandemia.

Al mismo tiempo el mandatario nacional dijo que la diferencia radica en los avances en cuanto a la salud, ya que en la actualidad hay mayores herramientas para combatir la pandemia. Algo que no podría haber sido posible durante el período presidencial del sanjuanino que llegó al Sillón de Rivadavia.



"El último presidente argentino que tuvo que enfrentar una pandemia fue precisamente Domingo Faustino Sarmiento y después me tocó a mí" señaló el mandatario. A la vez mencionó "creo que a él le debe haber ido mucho peor porque no contaba con los recursos técnicos de la medicina que contamos". Del mismo modo manifestó "pero a pesar de todo fueron dos años muy difíciles porque la medicina no encontraba solución para frenar el contagio, para evitar evitar las muertes".

Cabe decir que no es la primera vez que genera una comparación con un prócer ya que hace casi una semana hizo una analogía entre Victoria Tolosa Paz y José de San Martin.

Es menester recordar que el sanjuanino Domingo Faustino Sarmiento fue presidente desde 1868 hasta 1864. En esa época la fiebre amarilla castigó a Buenos Aires, concretamente en 1871. A diferencia de la actual pandemia, este brote llegó en enero y terminó en junio, según los registros históricos.