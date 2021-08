Tiene parkinson y quiere llegar en bici hasta Neuquén para demostrar que "se puede"

Omar Rojas es un luchador y es que su historia conmueve. Sucede que este hombre tiene una meta clara y ni su padecimiento médico lo detiene para cumplir su anhelo de demostrar que con perseverancia todo se puede lograr.

Omar contó su dura historia de vida en COMPACTO 13, no sin antes aclarar de que se trata su iniciativa- Es que el busca llegar en bicicleta a Junín de los Andes en la provincia de Neuquén. Este punto fue elegido ya que fue donde hizo la Colimba.

"Ahora padezco Parkinson y yo trato de hacer esa travesía para que puedan reconocer que se puede hacer" señaló Omar durante la entrevista. De acuerdo a su testimonio padece de esta enfermedad desde hace 15 años, su vida fue dura desde ese entonces ya que el padecimiento lo llevó a tener complicaciones a la hora de caminar e inclusive de comer. "No podía hacer nada porque temblaba" aludió Omar.

Recién hace 3 años comenzó con su tratamiento médico. La tardía consulta se debió a que toda su vida la paso abocado a cuidar de su esposa quien era diabética y a causa de ello perdió la vista y uno de sus miembros. De este modo pasó varios años cuidandola hasta hace 3 años que ella falleció. Fue allí cuando tomó la decisión de cuidarse a si mismo. Por ello es que comenzó a buscar una solución al Parkinson.

Su primera consulta fue en el Hospital Rawson, pero de ahí lo derivaron al Hospital de Posadas de Buenos Aires. A ese lugar pudo llegar, según Omar "pude ir por intermedio del intendente Cacho Martín y el gobierno Sergio Uñac quienes me ayudaron a hacer los trámites para viajar cada tres meses a Buenos Aires". Estos viajes fueron durante dos años y medios, donde pudo recibir un tratamiento adecuado para la enfermedad.

Si bien le aconsejaron operarse, él no quiso, sino que prefirió hacer el tratamiento con medicación y ejercicios. De acuerdo a lo que manifestó en CANAL 13 SAN JUAN todo lo que hizo fue ocupar la mente. Los días en que andaba con un bastón para movilizarse comenzaron a verse en el pasado ya que se sacrificó para salir adelante y ganarle a su enfermedad.

"Mi hijo estuvo en el Penal y ahí le enseñaron a hacer cosas en madera. Yo aprendí con él y eso fue una de mis medicina" aseveró Omar al recordar una de las tareas por las cuales es conocido en la zona de Media Agua. Pero eso no fue su único entretenimiento ya que todos los días comenzó a andar en bicicleta. Estas travesías fueron lo que lo llevaron a conocer a más personas que padecen su enfermedad. De acuerdo a su propio relevamiento hay 45 sarmientinos con Parkinson.

Esto lo supo por sus recorridos donde conoció las historias de otros vecinos que no tuvieron las mismas posibilidades que él para acceder a los tratamiento ya que el costo de viaje a Capital de San Juan e incluso las consultas con los especialistas son elevadas. Por esta razón es que su lucha no solo es por él mismo sino por todos los padecientes de Parkinson.

Hoy lo que pide es que llegue un especialista a Sarmiento para tratar o ayudar a todos los que tienen la enfermedad que los aqueja ya que en la actualidad el Hospital Ventura Lloveras carece de ello. Él así se muestra como un abanderado del Parkinson

La visibilidad de lo que él y otros pasan lo quiere lograr a través de su travesía de más de mil kilómetros. Este viaje no lo hará solo sino con otras 25 personas de su camada del Ejercito en San Juan quienes le brindarán apoyo logístico para que pueda llegar. "Quiero demostrar que se queden, que tienen que medicarse, ocupar su tiempo y después todo es cuestión de la actitud de cada uno" detalló el sarmientino que entrena duro cada día para poder hacer postas de 200 kilómetros diarios y completar en 6 días su objetivo de llegar a Neuquén.