Historias de Bookstagramer: las lectoras que unen la literatura y las redes sociales

Las redes sociales se convirtieron en un espacio para mostrar lo más recurrente en la vida de las personas, inclusive sus gustos. Aquellas personas que son aficionadas a la lectura comparten lo que les apasiona y sus momentos con los libros. Esto fue creciendo hasta convertirse en una comunidad, y a la vez adquirieron una denominación: Bookstagramers.

Los Bookstagramers son personas que usan Instagram como un canal para compartir su mayor pasión, lo cual es la literatura. En el día del lector Diario 13 San Juan charló con algunos de ellos para conocer sobre sus experiencias en las redes sociales y que objetivos plantean para generar contenido sobre libros.

Una de las lectoras sanjuaninas en las plataformas indicó que para ella ser bookstagramer es "compartir tus experiencias con la lectura a otros usuarios para así animarlos a seguir leyendo". En tanto Josefina mencionó que para ella "compartir con los demás tu amor hacia la lectura y fusionarlo con tus opiniones, reseñas, puntajes, etc. sobre los libros que leíste". Otra de las Bookstagramer más conocidas del país es Olivia quien detalló que "son las personas lectoras que recomiendan literatura y generan contenido en base a libro".

Valentina y Olivia llevan un poco más de una año en las redes llevando su pasión, en tanto Josefina comenzó hace dos meses. A las tres las envuelve el mismo sentimiento de cercanía con la literatura. Olivia mencionó que la idea nació con el objetivo de compartir lo que a ella le gustaba con personas, ya que en varias ocasiones le preguntaban. Al mismo tiempo aseveró que desde chica es fanática de los libros porque la transportaba en un mundo diferente y le dieron bastantes herramientas. En tanto Josefina remarcó que su objetivo es "Tener la mayor llegada posible, compartir lo mucho que amo leer desde chica y a la vez hacer lo que más me gusta que es escribir".

La elección de generar contenido en base a libros no fue aleatoria ya que todas reconocieron como su mayor pasión. Josefina dijo "Los libros me acompañan desde que soy muy chica, tomé el hábito de leer desde los 6-7 años y desde entonces no pude dejarlo. Además de que mi familia es muy lectora y me lo han inculcado desde siempre". Por su lado Valentina aludió a que "porque amo leer y es una práctica que me ha acompañado toda mí vida. Considero que sería hermoso que todos fuéramos amantes de la lectura seríamos más empáticos y mejores ciudadanos". En tanto Olivia acotó que le pareció importante compartir algo positivo en las redes sociales por eso ella recomienda y no da reseñas.

Las chicas señalaron como beneficios que lograron conocer a mucha gente que compartía el mismo amor que ellas. Pero Olivia quien tiene casi 7 mil seguidores en sus redes sociales mencionó que gracias al contenido que genera logró hacer colaboraciones con editoriales y librerías que le envían libros para que los reseñe. Josefina por su lado sentencio "Conocí un montón de gente increíble con la que comparto muchos de mis gustos, me uní a mi primer club de lectura y estoy en camino a algunas colaboraciones".

Olivia reconoció que el apoyo y el cariño es algo que jamás esperó por esto es que detalló "estoy súper agradecida de contar con una comunidad sana y que solamente nos une nuestras pasiones y nos auto apoyamos". "Estoy muy agradecida, no esperaba llegar a lo que estoy ahora en tan poco y me hace feliz poder sentirme libre de publicar lo que quiera sin que me juzguen" manifestó la joven sanjuanina que tiene su cuenta desde hace pocos meses.



Para su futuro en las plataformas, Josefina aclaró que "Me encantaría seguir creciendo y que mi contenido llegue a mucha más gente". A la vez Olivia indicó que en un futuro "planeó seguir haciendo colaboración con editoriales. Me gustaría poder generar algún tipo de ingreso y poder vivir de esta plataforma, sería un gran sueño". Y Valentina añadió "planeo seguir creciendo seguidores y llegar a más gente".