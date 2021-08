San Juan recuperó los 18 millones de euros por la compra fallida de vacunas

Este martes, el Gobierno de San Juan confirmó el reintegro de los 18 millones de euros que habían sido depositados en el exterior para la compra de vacunas contra el Covid 19. Luego de rescindir el contrato con la empresa alemana RUL AG, los fondos regresaron en su totalidad a las arcas provinciales.

En conferencia de prensa, el secretario administrativo de Salud Pública, Guillermo Benelbaz y el asesor letrado de Gobierno, Carlos Lorenzo, dieron detalles de la operatoria.

“Una de las órdenes del gobernador Sergio Uñac fue darle seguridad a los fondos y a la operación de la compra de vacunas. Por eso se eligió la herramienta de la custodia de fondos y eso dio la tranquilidad de que inclusive con una operación que no fue, los fondos de la provincia no corrieron riesgos. Solo había que esperar los plazos legales conforme al contrato para la devolución del dinero”, explicó Benelbaz.

Los 18 millones de euros fueron depositados este lunes en las cuentas del Ministerio de Haciendo provincial. La transferencia se realizó el agente de cambio ubicado en Londres, a la cuenta de San Juan, mediante un banco corresponsal en España informaron las autoridades. “De esa manera los fondos llegaron a la Argentina y se hace la liquidación de divisas”, indicó el funcionario de Salud.

Por su parte, el asesor letrado, Carlos Lorenzo, aseguró que el dinero que se reintegró a la provincia es el misma que se depositó en el agente Escrow y ya están disponibles para San Juan.

Ahora, la Provincia analizará cuál será el nuevo destino de esos fondos. Por el momento, el Gobierno comunicó que el dinero está disponible para las necesidades que surjan por la pandemia. Es decir, en caso de necesitar comprar vacunas u otros insumos necesarios, estarán disponibles.

Sin embargo, aclararon que “por ahora no hay búsqueda de vacunas porque la provincia tiene disponibilidad suficiente. Si surge algún medicamento para paliar la pandemia, el dinero estará disponible”.

A su vez, las autoridades informaron que analizarán si realizan algún reclamo judicial a la empresa RUL AG por el incumplimiento del contrato que derivó en la compra fallida de vacunas. “Hoy por hoy lo prioritario era recuperar los fondos. Se hará un análisis y luego se comunicará si se tomará alguna medida”, dijo Carlos Lorenzo.

Ante las consultas de la prensa, los funcionarios de Gobierno reiteraron que la operación para adquirir un millón de dosis de vacunas Sputnik V se manejó con estricto hermetismo para no generar falsas expectativas en la sociedad. “En mayo la vacuna era una demanda mundial. Había antecedentes de que provincias y pariese habían intentado comprar vacunas y no se pudo. Por eso se decidió manejar con la mayor sensibilidad posible hasta que las vacunas legaran a San Juan. Pero como no se pudo concretar, no se comunicó oficialmente, sino oportunamente cuando se resolvió la revocación del contrato”, indicó Benelbaz.

Luego de rescindir la operación, la empresa proveedora de las vacunas intentó mejorar la oferta de entrega de vacunas a San Juan, pero la provincia resolvió cerrar definitivamente las negociaciones y recuperar el dinero. “Nosotros habíamos ya decidido finalizar la operación con la empresa y la desvinculación contractual. Por eso nos abocamos a hacer lo necesario para restituir los fondos a la provincia”, finalizaron.