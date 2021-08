El relato de una mamá a minutos de ver a quien mató a su hijo: 'Todos los días veo un ataúd'

El 5 de julio un joven fue atropellado en el cruce de calle 5 y Chacabuco. En ese momento el responsable escapó, dejando al afectado morir en soledad. Recién 5 días después el conductor se presentó ante la justicia. Este 26 de agosto se llevará a cabo la audiencia del caso en donde por primera vez se verán las caras Marta Miranda, madre del fallecido, y el hombre que le arrebató un trozo de su vida. "Todos los días voy a ver un ataúd, no quiero que quede libre como si nada", expresó la mujer.

Marta Miranda y sus seres queridos quieren evitar que todo se resuelva en un juicio abreviado. Aparentemente habrían llegado a un acuerdo entre la defensa del conductor, Roberto Carlos Pereyra, y el Ministerio Público Fiscal. Esto les generaría una gran indignación a los allegados del fallecido ya que prácticamente les destruyeron la vida.

"No sólo mataron a mi hijo, me mataron a mi y a mis nietos. Ya no tenemos vida por eso le pido al juez una condena justa. Todos los días voy a ver un cajón. Quiero que se pongan en mi lugar como mamá y que no lo dejen salir como si nada. Ya no tengo vida sin él, me arrancaron una parte de mi. En este abreviado, que es lo que seguro van a hacer, que sean justos es lo que les pido", expresó.

Siguiendo en la misma línea Miranda aseguró que Pereira sabía perfectamente lo que había hecho. Ella contó que cuando lo atropelló, el joven de 28 años de edad quedó arriba del capó. Lejos de frenar y ayudar al afectado, este sujeto le pasó por arriba y lo arrastró por varios segundos para luego darse a la fuga.

"Él había ido a cobrar un dinero y a ver si al otro día podía trabajar. Mi hijo trabajaba en lo que fuera, nunca se quedaba quieto para mantener a su familia. Esta persona sabía lo que hacía porque al atropellarlo lo subió al capó. Él lo despide, lo pasa por arriba y lo arrastra 20 metros. No era un animal, era un ser humano. Si él hubiera frenado las cosas serian distintas. Mi hijo estaría vivo, a lo mejor andaría en un hospital en rehabilitación pero no estaría en un cementerio todos los días de mi vida", sentenció.