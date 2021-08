En su día, cuatro vacunadores sanjuaninos cuentan sus experiencias con la gente

"Me he dado cuenta que me encanta esto, me encanta estar con el paciente, realmente me apasiona lo que hago", manifestó Verónica Luna que trabaja vacunando contra el coronavirus, en el Centro de Vacunación ubicado en la Escuela San Martín. Este jueves 26 de agosto se celebra el Día Nacional de la Vacunadora y el Vacunador, en conmemoración del nacimiento del doctor Sabin, creador de la vacuna contra la poliomielitis.

Este día se instauró en el país a través de la Ley 27.491 para reconocer la tarea, el esfuerzo y el compromiso del personal sanitario que busca inmunizar para prevenir enfermedades. Cuatro vacunadores sanjuaninos contaron sus experiencias en contexto de pandemia por el coronavirus.

Luna comentó cómo es su trabajo día a día en el centro de vacunación: "Evalúo que los pacientes estén tranquilos. Si están nerviosos los trato de calmar, les doy la charla, en caso de seguir nerviosos, intento tranquilizarlos brindándoles seguridad, y que se sientan tranquilos". "La pandemia ha cambiado toda la rutina en mi vida pero pese a esos cambios, hago lo que me gusta con pasión y ganas", expresó felizmente Verónica.

Por su parte la vacunadora Yessica Irazoque, que se desempeña en el mismo centro de vacunación. agregó que el día a día "es ponerle todos los días una buena onda porque hay de todo tipo de gente". "Siempre hay que poner mucho de uno; hablar con la gente con respecto a las medidas de prevención pese a la colocación de la vacuna, todos los cuidados que deben tener en caso de reacciones generales y demás", puntualizó.

Mientras que Fátima Páez trabaja como vacunadora pero en el AutoVac ubicado en el Paseo San Juan. La joven explicó que su día "es un poco intenso, mucha gente pero bien, estoy contenta, me gusta lo que hago". "Hay gente muy agradecida, otros un poco más preocupados, con muchas dudas, es lo normal. Tratamos contenerlos y tranquilizarlos para que se vayan conformes", puntualizó.

Finalmente el vacunador Orlando García, compañero de Fátima, explicó que "como experiencia es buenísima porque ha modificado toda mi rutina, una vez que termine este trabajo volveremos a nuestros respectivos lugares". "Es todo muy nuevo, yo no estaba acostumbrado a este trabajo, tiene su cuidado y hay que tener su conocimiento. Además, se siente bien porque podés ayudar a las personas a prevenir y cuidarse”, finalizó.