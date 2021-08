Tensión en Caucete por la erradicación de villas y nuevas usurpaciones

En los próximos meses el departamento de Caucete llevará a cabo una erradicación de villas histórica para la zona, ya que unas 470 familias que fueron censadas en marzo de 2019 podrán acceder a una vivienda en el barrio Pie de Palo. Sin embargo en las últimas semanas se generaron momentos de tensión por familias que llegaron a estos asentamientos con la intención de poder recibir una vivienda y deben desalojar estos predios porque no fueron censados en su momento.

Así lo explicó Cristian López, director de Promoción y Desarrollo Humano en el departamento del este, quien comentó que “lamentablemente” nuevas familias llegaron a asentamientos con la expectativa de poder ingresar en una nueva entrada de casas. Es por esta razón que se les pidió que hace más de 15 días que desalojen estos predios porque no pueden ser incorporados en las viviendas que están próximo a entregarse en el Barrio Pie de Palo.

“En marzo de 2019 se hizo un censo, es decir, ya tenemos y hemos llegado al límite del cupo para las personas que ya estaban censadas. Esto ha generado ciertas tensiones, entendemos que quienes llegan a estos asentamientos es porque tienen la necesidad de tener una vivienda más digna y por esto se está trabajando para que las personas que ocuparon estos terrenos los podamos ayudar de manera material y algo que permita encontrar alguna solución”, aseveró.

Al mismo tiempo indicó que es un “momento complejo” en cuanto a la cantidad de casas que hay porque se trata de asentamientos que ya fueron censados en su momento, es decir los de Calle Corrientes, Belgrano y Los Ramos. “Se ha notificado a las familias que deben desalojar parte de los asentamientos porque no estaban incorporados en el padrón y no fueron ingresados en su momento. Entonces no hay una respuesta habitacional para ellos”, agregó.

En ese sentido, López señaló que ya se cumplieron los 15 días desde que estas familias fueron notificadas y que una vez transcurrido ese lapso, se debería iniciar las acciones legales. De hecho este último jueves pasado se venció ese plazo y están trabajando porque varias familias ya se retiraron entendiendo la situación y aquellos que quedan deberán recurrir a las normas legales.

Cabe destacar que en esta erradicación que se llevará a cabo entre octubre y noviembre será beneficiosa para 470 familias cauceteras que fueron censadas en marzo de 2019 de varios de los asentamientos del departamento. Estas recibirán una vivienda en el Barrio Pie de Palo, de manera que ya estaban contadas las viviendas a ocupar en este nuevo conjunto habitacional.

Por otro lado el funcionario manifestó que estos asentamientos nombrados anteriormente llevan varios años ocupando estas tierras, por lo que en general no había muchos espacios libres para ocupar. Sin embargo las familias que llegaron posteriormente, lo hicieron y están atados a algún fondito o parcela que habían dividido con anterioridad. “Hay casos de familias que llegaron de otros departamentos para poder ocupar estos terrenos”, afirmó.

Finalmente López reiteró que está en mente poder trasladar a estas 470 familias censadas hacia las viviendas del barrio Pie de Palo este año, aproximadamente en los meses de octubre o noviembre, es decir, antes de que comience el periodo de lluvias que suele afectar a aquellas personas que viven en algunos de los asentamientos del departamento de Caucete.