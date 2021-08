Video: el descargo del cantante de Omega tras su detención en una comisaría

Este jueves por la madrugada el cantante de la famosa banda Omega, Hugo Flores, quedó detenido junto con un grupo de amigos por disturbios en la vía publica. Ahora mediante un video que publicó en redes sociales, Flores le explicó a sus fans qué pasó y adelantó que continuará con sus shows para este fin de semana.

"Me están preguntando si estoy bien. Estoy bien, no ha pasado nada", comenzó el video Hugo en relación a su detención en los calabozos de la Comisaría 28va, ubicada en el departamento de Rivadavia. Flores detalló que "anoche discutieron dos amigos y quisimos separarlos. Justo cayó la Policía y nos llevaron hasta la dependencia policial".

Asimismo el reconocido cantante sanjuanino agradeció al personal policial ya que "me trataron muy bien". "No pasó nada, fue una simple discusión de amigos" finalizó Flores. Por otro lado, Hugo adelantó a sus fans que los shows previstos para este fin de semana siguen en pie. "Vamos a tocar normal como siempre, no ha pasado nada.", puntualizó.

El "piñerío" se produjo cerca de las 5 de la madrugada de este jueves en la intersección de calle 9 de Julio y Lateral de Circunvalación. Allí, las cámaras de seguridad del CISEM captaron un vehículo que frenó a mita de calle y dos jóvenes descendieron del auto para boxearse. Luego de pasar toda la mañana de este jueves detenidos en los calabozos, Flores y compañía fueron finalmente liberados cerca del mediodía.