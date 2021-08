‘Seño hoy no te mando mi hijo porque no tiene zapatillas’, la frase que movilizó a una docente

La realidad de las familias de los alumnos de la Escuela Barrio Valle Grande hace conmover a las maestras de esa institución. Muchos de los estudiantes llegan a clases con distintas necesidades, y esto muchas veces hace que ni siquiera los padres manden a sus hijos a clases. Todo este contexto desfavorable para el aprendizaje de los niños, hizo que las docentes se movilizaran para idear una creativa campaña de solidaria.

Alejandra Castro, maestra de 4º del turno mañana, contó al móvil de Compacto 13 este viernes de que trata la campaña solidaria. ‘Realizamos un video en el cual detalla lo que pedimos par ayudar a nuestros chicos’, contó la maestra que luego añadió que se les está acabando los recursos para ayudar a los niños.

Según contó la docente, muchos de las familias de sus alumnos perdieron mucho por el terremoto. Afortunadamente, a través del video que se hizo viral en la provincia, consiguieron además mercadería, colchones y hasta un lavarropas. ‘Este año, cuando la provincia entró en fase 1, le llevamos a muchas familias mercadería, para que tengan que comer, puesto que los padres por lo general tienen trabajos momentáneos’, explicó.

A pesar de los esfuerzos de este grupo de docentes, que hacen hasta lo imposible para ayudar a sus alumnos para que puedan ir a la escuela, en algunas oportunidades los padres de los niños les mandan a avisar que no llevarán a sus hijos porque no tienen zapatillas o un cuaderno. ‘Seño hoy no te mando mi hijo porque no tiene zapatillas’, le escribió uno de los padres a docente que contó esto último conmovida.

Puesto que la campaña solidaria, a través del video tuvo ya su repercusión, y necesitando una mayor difusión y ayuda, las maestras de la nombrada escuela pidieron a los sanjuaninos en la cámara de Canal 13, que los ayuden con distintas cosas. Para ello, Castro brindó su número de teléfono (1540304329) para que se comuniquen con ella, y pueda pasar a buscar lo donado.