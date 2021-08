Pedido desesperado: tiene 23 años, quedó cuadripléjico y necesita cama ortopédica

Un sanjuanino de 23 años sufrió un grave accidente en marzo de este año. Todo sucedió cuando fue a trabajar en su bici cuando fue embestido por un Ford Focus. La magnitud del choque fue tal que el afectado terminó cuadripléjico, es decir casi sin poder moverse a voluntad. Debido a ello se encuentra postrado en una habitación, en una posición muy incómoda. Por esto su mamá pide desesperadamente por una cama ortopédica y una licuadora para alimentarlo.

El afectado es Fernando Sánchez que antes de sufrir el accidente vivía de hacer changas, trabajaba de cualquier cosa que encontrara. El 24 de agosto le dieron el alta del hospital Rawson, por lo que ahora esta inmóvil en una cama de su casa con tres colchones que se hunden fácilmente. A raíz de ello para su madre, Cristina Miranda, es complejo cambiarlo y sanitizarlo.

"Quiero que me den una solución porque mi niño no puede estar así. Es re incómodo para cambiarlo e higienizarlo también, para alimentarlo también porque él va a necesitar ayuda con alimentos y una licuadora también. Lo principal que necesita es una cama. Cuando lo voy a cambiar es feo porque tiene 3 colchones y se hunde, además tenemos miedo que se le hagan escaras. Yo soy sola y también tengo a los otros cuatro chicos. Mis parientes me ayudan con lo poco que tienen", relató.

Cristina tiene un total de 7 hijos, de los cuales además de Fernando otros cuatro viven con ella y están a su cargo. Por esta situación ella ha perdido su trabajo por lo que gran parte de su sustento son colaboraciones. El pasado viernes sintieron una gran felicidad ya que alguien les donó una licuadora para poder darle de comer al afectado. Sin embargo el electrodoméstico no funcionaba por lo que no les sirvió.

"Me regalaron una licuadora para poder darle de comer y no prendía. Estaba emocionada por eso porque iba a tener para hacerle la comidita y al final no. El necesita pañales y otros descartables. Estoy muy agradecida con la gente que me ayuda pero todavía me hacen falta muchas cosas", manifestó.

Finalmente entre tantas malas noticias les llegó una buena que esperan con muchas ansias que pueda concretarse. Se trata de que uno de sus sobrinos pudo contactarse con Walberto Allende, diputado nacional. El legislador les aseguró que la cama ortopédica y el colchón que necesitan ya están disponibles.

"Mi sobrino se comunicó con el diputado Allende. Él le dijo que ya estaba la cama ortopédica y el colchón, que entre el el lunes y el viernes de la semana que viene ya los Íbamos a tener a disposición. Así que los estamos esperando a ver que termina pasando finalmente", sentenció Cristina.