Con confusiones en los certificados, comenzó la vacunación a menores

A lo largo de la mañana de este martes 3 de agosto se dio inicio a la vacunación contra el Covid 19 de menores de edad en San Juan. Desde el AutoVac que funciona en el Hiper Libertad revelaron que están teniendo algunos inconvenientes con los certificados de los voluntarios. Sin embargo desde este centro ya les dieron una solución al problema.

La licenciada Yesica Flores explicó que el problema que están teniendo es que los certificados no son muy específicos. Por ejemplo no se explica la gravedad de la enfermedad que presenta el paciente. Los profesionales de la salud colocan "Obesidad" en el documento pero no si es de tipo 2 o 3 que es la que esta considerada para la inmunización.

"Nos ha pasado que muchos chicos han venido con certificados que no son compatibles con los lineamientos establecidos. Por ejemplo en esta oportunidad, dentro de las enfermedades respiratorias, entran el EPOC, la fibrosis pulmonar y el asma grave. En general el médico pone asma pero eso no me lo clasifica como grave por lo que se nos ha complicado el proceso de vacunación", expresó.

Con el objetivo de resolver este problema los vacunadores les dijeron que acudieran a su médico a resolver el problema y regresaran. Esta posibilidad existe ya que el horario de atención se extiende de manera ininterrumpida hasta las 17:00. Esto se hace para que no pierdan su turno o necesiten reprogramarlo para más adelante.

"Por ser el primer día se han menos turnos. Ya el miércoles vamos a tener mayor cantidad de turnos. Ahora a la tarde nos quedamos con demanda espontánea solamente. El miércoles tenemos turnos desde las 08:00 hasta las 17:00 además de la demanda espontánea para mayores de 50 años con segunda dosis de Sinopharm y AstraZeneca", expresó.