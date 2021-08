El 60% de los usuarios de Instagram y Tik Tok están a favor de vacunarse

Una investigación arrojó que el 60% de los jóvenes usuarios de Instagram están a favor de la vacuna contra el Covid 19. También en Tik Tok, el 58% de los usuarios se expresaron a favor de vacunarse. Estos datos son el resultado de un estudio que realizó la Consultora Reputación Digital sobre la predisposición de los jóvenes a colocarse la vacuna contra el coronavirus.

El responsable del estudio, José Norte, explicó detalles del análisis que realizaron en las redes sociales más usadas por los jóvenes y las conclusiones a las que arribaron.

El especialista comentó que en Instagram la mayoría de los usuarios tienen menos de 35 años, mientras que en Tik Tok son aún más jóvenes. En este caso, los internautas tienen por lo general menos de 25 años.

Para este estudio, el objetivo fue preguntar se hay rechazo o aceptación por parte de estos segmentos etarios a la vacunación. “El 60% está dispuesto a vacunarse”, aseguró José Norte con los resultados en mano de la investigación.

En este sentido, detalló que muchas veces los influencer o personajes conocidos de las redes comparten fotos o videos vacunándose y eso impacta positivamente en el pensamiento de sus seguidores.

De acuerdo con el estudio presentado por Reputación Digital, en Instagram, el 56% de los usuarios demostró sentimientos positivos ante la vacunación. Un 34% lo hizo de manera negativa, mientras que un 10% fue neutro.

“Instagram tiene usuarios en promedio de 35 años para abajo. En esos rangos de edad casi el 60% está dispuesto a la vacunación. Pensábamos que había menos”, manifestó el especialista. Fuente: Consultora Reputación Digital

Del análisis, se desprende también que el 22% de las emociones expresadas en esta red frente a la vacunación es de esperanza. Un 18% fue de alegría, un 16%confianza, un 14% desconfianza, miedo el 10%, al igual que sentimientos de enojo y critica, un 10%.

“Esto demuestra que la gente quiere volver a la normalidad y que uno no solamente se pone la vacuna para que sea más leve en caso de contagio o incluso evitar la muerte. Eso nos pega fuerte. Es muy comentado en las redes que uno se vacuna porque lo vivió mal al Covid o murió algún familiar”, analizó Norte.

En cuanto al sentimiento de “desconfianza”, el investigador dijo que los argumentos de los usuarios tienen que ver con el miedo a ser “conejillos de indias”. “No saben si la vacuna se vence, cuánto tiene de inmunidad. Hay muchas preguntas y pocas respuestas de verdad. Respuestas que no están. Hay muchos estudios o paperas que van saliendo que no significa que sean la verdad absoluta. Hay documentos que son contradictorios y no se sabe a quién creerle. Cuando salen algunas noticias de ciertos laboratorios que dicen que muchas cosas están funcionadas, muchas de ellas no las creo. Hay muchas cuestiones en la red que todavía no están muy bien”, advirtió.

En Tik Tok, las conclusiones del análisis fueron similares. En esta red social, la mayoría de los usuarios tienen entre 16 y 20 años. “El 58% está a favor de la inmunidad y volver a la normalidad. Mientras más baja la edad, hemos detectado que quieren volver a la normalidad. Los jóvenes, adolescentes y los niños quieren volver al colegio. Quieren festejar sus cumpleaños, juntarse con sus amigos. El análisis en Tik Tok da que quieren volver a la normalidad”, indicó José Norte. Fuente: Consultora Reputación Digital

Además, el análisis profundizó en los sentimientos de los usuarios. En su mayoría, expresan sentimientos positivos, incluso por encima de los registrados en Instagram. “La edad también refleja las concepciones que hay sobre la vacuna. En menores de edad no se preocupan tanto por los daños colaterales. Pero en el caso de los jóvenes claramente hay una perspectiva que quieren recuperar esa alegría y esperanza. Hay muchos videos en Tik Tok de usuarios que se aplicaron la vacuna y hay un cierto festejo”, aseguró.

No obstante, el especialista informático se refirió también a las fake news y las noticias virales que pueden generar confusión. En este caso, dijo que son los medios de comunicación tradicionales (diarios, radio y TV) quienes le dan cierta entidad a algunas publicaciones de las redes.

“Si un medio levanta un trending topic le está dando entidad sea verdad o mentira. Ahí se transforma en una fake news, pero quien la impuso o la intento instalar puede ser gente maliciosamente trabajando en granjas de trolls. Y si eso se alienta de manera positiva o negativa y si un medio lo levanta y no chequea se convierte en viral. El medio ratifica la verdad o la mentira. El medio de comunicación todavía tiene un estatus superior a las redes en cuanto a la veracidad”, señaló.

Y agregó que también depende del lector. “Los de más de 35 siguen informándose por medios tradicionales. Obvio que Facebook o Instagram te va poniendo noticias y uno más o menos se informa, pero generalmente la gente tiene la cultura de ir al medio para ver si es verdad lo que se dice”, comentó.

Por otro lado, destacó que los direccionamientos o los trolls que buscan instalar temas y fake news en las redes, son casi nulos en Tik Tok. “Los análisis son genuinos. Hay discusiones políticas en Twitter, también algo en Instagram y hay posibilidad de que haya trolls. Pero en Tik Tok es totalmente transparente y no tiene influencia de nada. Mientras más baja la edad, son influenciables por los propios influencer. Si un influencer dice algo pueden creerlo muchos”, destacó.

Por último, la consultora también analizó las reacciones en Twitter sobre la vacunación. En este caso, los resultados fueron distintos. “En Twitter hay gente también mayor de 40, 50 o 60 años. La idea era ver la apreciación general de la vacunación. Si uno se fija en el análisis, la mayoría de la gente si se quiere vacunar. Los que no aceptan es por temas políticos, anti vacunas, miedo a ser conejillo de indias y rechazo a la imposición, etc. Hay gente que hacía videos virales con un imán y eso. Hay gente que le da crédito a eso. Pero hay que ‘desburrar’ a la gente. El problema es que esto se viraliza muy rápido y la gente le da crédito a eso y piensa que puede ser así”, comentó.

En concreto, el análisis de los datos en Twitter, arrojó que un 32% de los usuarios demostró sentimientos positivos hacia la vacunación, mientras que el 7% lo hizo de manera negativa. Sin embargo, en esta red social, más de un 60% de los usuarios no entró en la discusión.

“Hay una rivalidad muy fuerte, hay mucha discusión en las redes y hay una grieta más en este país que son los pro y anti vacunas. ¿Cuál es el problema y la discusión? La gente entiende cual es la inmunidad de rebaño. Es decir, si estamos todos inmunizados como esta pasado en Inglaterra que abrieron todo y para todo el mundo. Eso da una pauta de que los jóvenes quieren volver a la normalidad. Prefieren el colegio, la relación con los compañeros, la vida normal. Quieren salir de noche juntarse con 20 o 30 personas a comer un asado. La gente quiere volver a la normalidad y así lo demuestran los estudios que hizo la consultora. Están cansados de todo. Del barbijo, la distancia social, las no juntadas, etc.”, manifestó.