Preocupación por la posible venta de un predio en Villa Krause

El representante del Centro Comercial de Rawson, Marcelo Vargas, expresó en Canal 13 la preocupación de un grupo de vecinos por la posible venta de un predio en Villa Krause. En este sentido, a través de la Banca del Vecino, le pidió explicaciones a los concejales y al intendente, Rubén García. 'Es un terreno de 30 x 60 metros que está en calle Santa Rosa, frente a la plaza, es la cochera de los concejales', detalló.

Vargas consideró que Se tendría que usar mucho más la banca del vecino, cada vez que se hagan planteos de los vecinos y los comerciantes del departamento. 'A los concejales no los conocemos, ubico a uno o dos, pero el resto tampoco nos conocen. Yo voy en representación de un grupo de comerciantes por un predio que se vende frente a la plaza que Krause lo donó para que fuera de una institución social', agregó.

El delegado vecinal aseguró que el origen de esa donación era para que el corazón del departamento contara con la plaza, el banco, la iglesia, la municipalidad, la comisaría y alguna institución social para que la gente se reuniera. 'Se le dio a la Unión Vecinal y nunca pudo construir porque hay que decir que hace 30 años Villa Krause empezó a florecer y resurgió convirtiéndose en un polo comercial', afirmó.

Asimismo, destacó que antes las casas eran de adobe, algunas de las cuales incluso aún persisten, y que en los 90 las calles eran de tierra. 'No queremos que se mal venda por alguien que quiere hacer un negocio. Están los vecinos de Villa Krause que han pedido que sea para una institución y saber para qué va a ser eso. No hay explicación, es un bien del Estado, no es de lo concejales ni de Rubén García', dijo.

Por último, el representante del Centro Comercial de Rawson expresó que ese predio es un patrimonio de todos los vecinos. 'Ahí también hay una casita para dejar las cosas de los empleados municipales que limpian, lugar donde tuve que cumplir con una condena con trabajo comunitario', recordó Vargas cuando fue condenado en Flagrancia por ser parte de una manifestación de comerciantes en plena cuarentena.