Grieta en los colectivos: ¿se respeta el límite de pasajeros?

Poco a poco, los protocolos para viajar en colectivo en medio de la pandemia se van flexibilizando, permitiendo, por ejemplo, un mayor número de pasajeros parados en las unidades. En vistas al regreso de la presencialidad plena en las escuelas, se espera también un aumento en la cantidad de usuarios.

Actualmente, el protocolo permite hasta 20 pasajeros de pie en los colectivos. Al respecto, varios usuarios consultados por Canal 13 este lunes en la Terminal de Ómnibus, aseguraron que el cupo se respeta en la mayoría de los casos, salvo algunas excepciones en horarios pico.

“Si se respeta la distancia y los protocolos. Yo vivo en Buenos Aires y allá también se respeta la distancia. Lo que tratan es que no vaya gente parada”, diferenció una de las pasajeras.

Por su parte, una estudiante sanjuanina comentó que a veces el límite de las 20 personas paradas no se respeta y se excede. “Hay veces que no se respeta y los colectivos van llenos. Las ventanillas están abiertas, pero los colectivos van llenos hasta la facultad. En el centro se sube mucha gente”, dijo.

Mientras tanto, una pasajera de Caucete aseguró que en la línea 19 que viaja desde aquel departamento hasta la Ciudad de San Juan, no se respetaron los protocolos. “Los colectivos viene llenos, venían más de 20 personas paradas, las ventanillas muy cerradas y no hay ventilación. Por lo menos en la línea 19 que viene de Caucete. Es muy sofocante el viaje. No hay ventanillas abiertas”, dijo la mujer. A su vez, agregó que no es una usuaria frecuente, por lo tanto, puede notar los contrastes en los protocolos.

Otra pasajera comentó también acerca del límite de pasajeros. “Depende los colectivos. Si es muy temprano dejan subir a la gente. También a las 12 se llena de gente o cuando salen los niños de la escuela se juntan con la gente de trabajo y se llenan. El 28 se sabe llenar porque pasa por la mayoría de los barrios. El 2 por ahí va más directo. Las ventanillas abiertas y eso sí se respetan”, señaló.

Cabe señalar que en poco más de un mes, los protocolos para el transporte público se modificaron 2 veces. Primero pasó de permitir solamente pasajeros sentados a aprobar hasta 10 personas de pie. Con el ultimo DNU, el Gobierno aumentó el cupo de pasajeros parados hasta 20.

De cara al regreso de la presencialidad plena en las escuelas, el transporte público juega un papel fundamental en el traslado de los estudiantes. Es por ello que los protocolos de transporte también se modificaron.

Al principio, las restricciones en el número de pasajeros ocasionaron problemas a muchas personas para movilizarse. Hubo quejas por la frecuencia e incluso pedidos para aumentar la cantidad de unidades en circulación para abastecer la demanda.

Actualmente, la situación epidemiológica favorece la ampliación de las flexibilidades, permitiendo normalizar el transporte. No obstante, cabe recordar que sigue vigente el uso de barbijo, alcohol en gel, la distancia social y la ventilación cruzada al momento de viajar en colectivos.