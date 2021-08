Atención: se viene la entrega de 14600 plásticos de la Tarjeta Alimentar

Hace algunos meses se hicieron modificaciones en los requisitos para poder acceder a la Tarjeta Alimentar. Pasó de estar destinado a madres con hijos de hasta 6 años a ser para mujeres con chicos menores de 14.Gracias a ello se sumaron 14.600 beneficiarios en San Juan, los cuales se espera que reciban su plástico en septiembre.

Lucio González, secretario de Promoción Social, expresó que tienen el objetivo de que todos los beneficiados tengan su tarjeta. En un principio estas últimas personas en sumarse percibían el dinero en su cuenta de Asignación Universal por Hijo. Sin embargo esta establecido que deben recibir este monto mediante el plástico así que normalizarán esta situación.

"Lo que viene a hacer el programa es acomodarse a como originalmente es. Se van a estar entregando los plásticos dentro de poco desde Desarrollo Humano. Se van a armar operativos en departamentos alejados y un operativo importante para el Gran San Juan, con lugar y fechas que vamos a determinar pero que van a comenzar desde la segunda semana de septiembre", expresó.

González recalcó que es sumamente importante que acudan a este operativo, ya que no quien no tenga su tarjeta no se le depositará el dinero en su cuenta. De esta manera si o si deben retirar su plástico. No obstante se aclaró que una vez que finalicen todas las entregas, el remanente de quienes no lo retiraron quedará en el Ministerio de Desarrollo Humano para que lo busquen.

"Es importante destacar que una vez que se realiza la entrega, a las 48 horas el banco va a habilitar la tarjeta. Los alimentos que más compran es fundamentalmente la leche y de ahí, tomando en cuenta que el agua es un alimento, se compran muchas bebidas. También se compra carne, sobre todo la molida", sentenció.