Estalló la guerra de los gimnasios sanjuaninos por 'llegar al verano'

Continua la polémica tras el posteo sobre los estereotipos de belleza realizado días atrás por los dueños de un reconocido gimnasio local, ‘Ull Fitness Club’. La publicación que generó miles de comentarios en las redes sociales, y este miércoles fue 'respondida' por otra cadena de gimnasios sanjuanina. Desde este centro de entrenamiento salieron al cruce con los tapones de punta: “TODOS los cuerpos llegan al verano”, afirmaron.

En esta oportunidad, la cuenta de Instagram del Nyma Gym, publicaron un extenso posteo donde aseguran que lo importante no es preocuparse por “llegar al verano” sino por llegar a una “vejez saludable”.

“¿Cómo hacer para llegar al verano? Requisitos: 1- Estar vivo; 2 -Tener un cuerpo; 3 - Ah! y un cerebro; 4 - o sino, comprando una máquina del tiempo o esperando a que sea diciembre. TODOS los cuerpos llegan al verano”, comienza la descripción del posteo realizado.

En este caso, desde Nyma aseveraron que la actividad física es un medio para transformar la calidad de vida y eso nada tiene que ver con un standard de belleza qué haya que alcanzar. “Llegar al verano nos da una connotación de carrera, de apurarse porque en teoría, no podemos empezar esa temporada con un cuerpo ‘que no encaja’. Desde #NYMA siempre hemos fomentado la actividad física con un fin a largo plazo: La Salud física y mental”, agregaron.

Asimismo mencionaron que los resultados estéticos acompañan un cuerpo sano, pero que eso no tiene nada que ver con estereotipos. En ese sentido manifestaron que "hacer actividad física significa amor propio, superación, hábitos saludables y duraderos, no temporales".

“No deberías preocuparte por ‘llegar al verano’ sino por llegar a una vejez saludable. Basta de estereotipos, la actividad física es un premio que nos damos día a día, todo el año y no un castigo. ¿Te sumas a este cambio de paradigma?”, cierra el posteo publicado por esta reconocida cadena de gimnasios sanjuaninos.

La publicación en general fue muy bien recibida por los seguidores de la cuenta de Instagram de Nyma. Sin embargo hubo algunos detractores, ya que consideraron este posteo como “oportunista” porque entienden que salieron a “hacer leña del árbol caído” por la repercusión negativa que tuvo la publicación hecha por Ull Fitness Club.

“Yo me sumo al cambio, por una sociedad más EMPÁTICA. ¿Y ustedes? ¿Se suman??? Digo, no sólo les falta empatizar con la competencia (que pertenece al mismo rubro que ustedes) sino que encima quieren sacar provecho de la situación queriendo quedar como "los buenos" a raíz de un error ajeno, que ustedes mismos pudieron haber cometido. A ver si empezamos a educar desde dentro y con nuestras propias herramientas chicos... Porque de la forma en que lo están haciendo, es de cuarta. Y un bajón porque pertenecí a Nyma y tienen una calidad excelente como grupo de entrenamiento. O tenían, porque con ésta publicación queda en evidencia que sólo quieren quedar bien con la gente. ¡Saludos!”, fueron las duras palabras con las que una usuaria llamada May criticó el posteo de Nyma.

En fin, pese a este cruce entre ambos gimnasios, la discusión quedó sobre el tapete: ¿la salud mental y los buenos hábitos por encima de la ‘trillada’ frase de “llegar al verano”?. ¿La dejarán aquí nomás o habrá respuesta por parte de otros gimnasios de la provincia?