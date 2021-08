Tenía dos hijos y murió atropellado por un colectivo: el dolor infinito de su familia

La muerte de Fabricio Javier Flores el pasado jueves tras ser atropellado por un colectivo dejó un dolor infinito para su familia. El joven de 22 años tenía dos hijos y regresaba de dejar a su papá en el trabajo cuando sufrió el grave choque en el Lateral Norte de Circunvalación y Las Heras.

El chofer del ómnibus de la línea 33, José Gerardo Moya, quedó en libertad tras la tragedia al ser imputado por homicidio culposo. Sin embargo, una pericia al conductor arrojó resultado positivo para marihuana y la familia cuestiona la decisión de la Justicia.

“No me llega la decisión que ha tomado la Justicia de dejarlo en libertad sabiendo que ese hombre iba drogado manejando un colectivo con gente y arrebatarme al niño como lo hizo. No lo puedo creer”, manifestó Javier Flores, el papá de la víctima en Paren las Rotativas.

“Me enteré por los diarios que iba a drogado. Aquí nunca nadie vino a avisarnos ni siquiera a preguntar nada”, agregó el hombre.

El papá también recordó cómo ocurrieron los hechos aquella tarde. “Ellos siempre se van temprano a trabajar y vienen a las 16.30. Yo entro a trabajar como a las 16.45. Cuando me iba, le dije que me llevara y a los 15 o 20 minutos me avisaron que este hombre drogado me lo había matado”, contó.

Fabricio tenía dos hijos. Uno de ellos tiene 1 año y 6 meses mientras que el más pequeño apenas cumplió un mes. Su pareja, Rocío Guardia, apenas pudo emitir palabra ante el móvil de Canal 13. Aun conmocionada y quebrada en llanta, contó que al enterarse de la noticia no lo podía creer. “Como padre era un excelente papá. Muy presente, él estaba siempre para todos. Él pensaba que si le hacía falta algo a los niños corría a comprarlo o hacia lo que sea para conseguirlo”, agregó la joven mamá.

Fabricio era un “tipazo”, aseguró su papá, “No me alcanzan las palabras para describirlo. Era un tipazo, una máquina le decía yo. Él lo único que hacía era trabajar. Dejó de trabajar los sábados y domingo para estar con su familia y sus hijos. El fin de semana siempre estaba en la casa con los niños”, comentó. “Todos los niños son muy unidos. Siempre han andado juntos los tres y trabajaban en la misma obra. Se movían siempre los tres a todos lados y esto es un vacío que quedó, que tengo ahora que no sé cómo se irá a llenar más adelante”, agregó.

Toda la familia sigue conmocionada y sin consuelo a tanto dolor. Sumado a ello, la decisión de la Justicia de dejar en libertad al chofer los dejó con gusto a poco.

El fiscal interviniente en la causa, Adrián Riveros, explicó los motivos por los que el juez de garantías, Andrés Abelin Cottonaro, resolvió excarcelar al chofer del ómnibus. Según contó en Paren las Rotativas, tras el dosaje de sangre que se le realizó al colectivero, se confirmó que iba bajo los efectos de estupefacientes, precisamente marihuana. Por esta razón pidió que se lo imputara con ese agravante.

“El juez entendió que se permitía la excarcelación fundado en el Código Procesal Penal”, aseguró Riveros. Al mismo tiempo sostuvo que este caso es culposo porque el colectivero no tuvo la intención de matar, pero las circunstancias del caso levantaron la polémica.

“Las circunstancias daban de que quien manejaba la moto tenía un cartel de ‘PARE’ en su mano y de que el colectivero había frenado para que se bajen unos pasajeros. Se evaluaron todas las circunstancias, que el colectivero no tenía antecedentes y la conducta daba para que la condena sea menor de 3 años”, mencionó.

La defensa del colectivero, argumentó que con la tecnología actual no se permite determinar cuándo consumió marihuana el chofer. En este sentido, Riveros, dijo que la pericia detectó el consumo de marihuana y que es real que por ahora no se puede determinar cuándo ocurrió esa consumición de drogas.

Esto quiere decir que el examen puede demostrar que una persona consumió estupefacientes durante los últimos 30 días, pero no el momento preciso. “El Ministerio Público entendió que era muy claro el informe de Medicina Legal y muy claro lo señalado por el Código”, agregó el Fiscal.