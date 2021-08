Ariel Giménez: ‘Tenemos poco diálogo con la ministra Grynszpan’

El pasado miércoles, el presidente de la Cámara de Turismo de San Juan, Ariel Giménez paso por Es lo que Hay, y hablo de la actualidad del sector en la provincia, las nuevas cámaras que se agregaron y la relación con la Ministra de Turismo. El empresario expresó que ‘tiene poco diálogo con la ministra Grynszpan’.

El titular de la Cámara de Turismo contó que tiene dialogo del 100% con el secretario de Turismo, Juárez. No así con Grynszpan. De igual modo, consideró que no hace falta que desde su lugar tenga tanto trato con la funcionaria, puesto que 'es más fácil llegar a Juárez, porque la ministra tiene además el sector de cultura que atender’.

En este sentido, Giménez contó que en todo este tiempo en que la pandemia no los dejó y no los deja trabajar con normalidad, el ministerio hizo mucho por ellos. ‘Hemos tenido ayuda, asistencia, pero falto comunicación porque no había buena relación entre el presidente saliente y el ministerio’, comentó.

Acerca de la situación actual del sector, el titular de la cámara expresó que en estos casi dos años en que vienen sufriendo mucho por la crisis económica y la pandemia, ‘la Cámara de Turismo tendría que haber salido fuerte a dar ayuda al sector privado, pero se quedó. Era tiempo de salir a buscar ayuda’, aseguró realizando una autocrítica, puesto que Giménez formón parte de la anterior gestión.

Sobre la nueva dirigencia de la cámara, la cual en la actualidad le toca dirigir, Giménez dijo que cambió la visión. ‘Antes era una mirada muy capitalina, predominaba lo que pensaban las agencias de viaje, el hotelero, la gastronomía. Ahora se amplió bastante las formas de tratar de posicionar la Cámara con el sector privado y el gobierno provincial’, aseguró haciendo referencia a las incorporaciones de las cámaras departamentales.