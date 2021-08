Conocé a la sanjuanina que sueña con participar en 'Bake off'

Luego de que abrieran las inscripciones para el reconocido certamen de pastelería una mujer de Valle Fértil vislumbró su sueño. Se trata de Natalia Fernández, quien quiere ser parte de Bake Off y dejar en lo alto a la provincia cuyana.

Esta señora que ama cocinar es la creadora de los alfajores de sidra. Los mismos son furor en Valle Fértil, aunque su grandeza trascendió y hoy son requeridos por todo San Juan.

Este concurso, fue uno de los mayores éxitos de la tv, el mismo según dieron a conocer será nuevamente conducido por Paula Chaves. Este programa tendrá nuevos desafíos para coronar al mejor pastelero amateur del país. Si bien aún resta por definir varios detalles, ya están abiertas las inscripciones.

Ahora que la inscripciones fue oficialmente abierta, la vallista sueña con ser unas de las 16 participantes de la tercera temporada. Luego de los problemas que hubo con la edición anterior, este año, el formulario se actualizó e incluyó nuevos requisitos, preguntas y normas.

Para anotarse, se debe ingresar al sitio web de Telefe y responder la planilla de 16 preguntas acerca de la experiencia en pastelería y panadería. Entre las bases y condiciones para formar parte del ciclo, se aclara que todo aspirante debe “ser cocinero amateur y no haber prestado servicios como pastelero y/o panadero profesional ni haber tenido un emprendimiento o negocio vinculado”.

Natalia en esta ocasión debió llenar la planilla de inscripción donde le generaron preguntas vinculadas a la historia y trayectoria de los participantes en la cocina. “¿Pertenece a algún grupo relacionado a la pastelería?”, “¿Has estudiado alguna vez algún aspecto de la comida, pastelería o panadería a cualquier nivel?” y “¿Has trabajado alguna vez en un campo relacionado con alimentos/cocina, pasado o presente?“. Al mismo tiempo a los interesados se les pide enviar un video.

La sanjuanina cumplió con los requisitos y ahora pide los "me gustas" para poder llegar a ser parte del programa ya que son fundamentales a la hora de la toma de decisión.

La mujer en redes señaló "Esté es un vídeo que hice para Bake Off, pedirle que me acompañen en este sueño dándole me gusta ya que sería un gran orgullo de poder representar a mi pueblo... en algo tan importante... Muchas gracias a todos los que están detrás de este sueño... ¡Dios y la Virgen nos ayude!"

Mirá el video de la sanjuanina: