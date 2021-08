Polémica con la sanjuanina de La Voz: la comunidad LGBT salió a defenderla

Magali Aciar en sus redes siempre comenta que los mensajes de amor son los que la llenan de energía. Sin embargo en las últimos días hubo cambios. Los mismos fueron vistos en mensajes de odio para con la joven cantante que sigue en La Voz Argentina.

Es por esta razón que desde Aequaliscultura, un grupo de la comunidad LGBT que pregona por los DDHH de adolescentes, jóvenes, mujeres, y personas sexodiversa dieron a conocer un comunicado en el que expresaban su apoyo y desagrado ante los recientes hechos y apología al odio para con Magali.

En las redes sociales se puede leer que los miembros acordaron expresar: "En los últimos días, Magaláctica @magalacticaok y las personas que con mucho cariño la están apoyando en este nuevo momento de su vida en La Voz Argentina @lavozargentina , están recibiendo constantes mensajes de odio a través de las redes sociales".

Luego de ello prosiguieron su mensaje señalando: "Estos mensajes violentos tienen que ver con todo tipo de aspectos de la vida de Maga, pero lo que nos preocupa sobre todo, es el señalamiento de muchas personas de la comunidad LGBT hacia Maga, diciéndole que se "apropia de la lucha para llamar la atención" o que dijo tal o cual cosa en su pasado, en tal o cual evento".

De este modo apuntaron concretamente a otras personas de la comunidad LGBT que están en contra de la joven artista que expresa diariamente sus ideas y gustos en sus perfiles sociales.

Ante tal circunstancias, los miembros de Aequalis manifestaron "Este constante señalamiento de quien es/fue o no "aptx" para luchar por nuestros derechos, o para ser parte de la comunidad, nos preocupa". Sobre esto argumentaron: " Ya suficiente tenemos con un mundo que nos hace sentir en los márgenes y como si no fuéramos valiosxs, como para que entre nosotrxs lo hagamos también".

Es así como ellos expresaron su postura ante el accionar de personas que critican a la artista de Rawson que hoy es parte del certamen de canto. Precisamente mencionaron "Rechazamos estas oleadas de odio hacia una artista que siempre estuvo presente para visibilizar las causas de la comunidad, desde el lugar en el que la vida la puso, y celebramos esta parte de su camino en la que descubrirá cosas nuevas y hermosas para ella misma, y para la comunidad también".



A modo de finalizar su comunicado detallaron: "A todas las personas que están recibiendo odio dentro y fuera de las redes, y en especial a lxs artistas que la reman en este territorio tan hostil, les abrazamos fuerte" .Así fue como resaltaron una canción de la joven que hoy esta en el ojo de la tormenta: "Como dice la canción de Maga, "No estamos tan rotxs". Y no estamos solxs, en esta comunidad también hay mucho, mucho amor"

De este modo fue como dieron a conocer que ellos apoyan y abrazan a la joven que también se suma, como muchos a una lucha constante de la comunidad LGBT para visibilizar sus derechos en la sociedad.