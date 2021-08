Fe inquebrantable: devotos visitaron y agradecieron a San Cayetano en su día

Este sábado 7 de agosto, como cada año, se celebra un nuevo Día de San Cayetano. Al patrono del pan y el trabajo un gran número de devotos le piden tanto por comida por empleo regularmente. Muchos de ellos manifiestan que este pedido se les ha cumplido. Debido a esto deciden trasladarse a alguna iglesia que tenga su imagen para dejarle alguna ofrenda a modo de agradecimiento.

Uno de los establecimiento religiosos de la provincia de San Juan que tiene una imagen de San Cayetano es la Parroquia Santo Domingo de Guzmán. A raíz de ello algunos creyentes se organizaron para ir a dar gracias a este lugar. Sin embargo por el contexto de pandemia no pudieron permanecer por mucho tiempo en el lugar.

Algunos dejan algo de dinero en una alcancía que hay en la iglesia y otros elijen dejar otros elementos en el lugar como donación. Además hay otra porción de los creyentes que con sus propias manos armaron souvenirs con la imagen del patrono y se las entregan a todos los presentes. Este es el caso de una abuela sanjuanina que hace casi 40 años entrega su vida a Dios.

"Desde 1982 que estoy sirviendo al señor como acción católica, cursillista y demás. Cuando el señor me puso algo en el camino yo estuve ahí para seguirlo. Me siento una elegida por Dios. Hay muchos en el mundo que no conocen a un Dios que es amor ni a una santa madre que nos guía de la mano hacia su amado hijo Jesús. He tenido muchas caídas y el señor me ha levantado", expresó.

Así como esta adulta mayor, en San Juan hay cientos de devotos que le rezan a San Cayetano cada día. Debido a esto se espera que en la provincia haya distintas actividades referidas a la fecha hasta las 19:00 de este sábado.