Insólito: el pibe de 16 entró por la puerta del banco sin usar herramientas

El pasado domingo 8 de agosto se llevó a cabo un importante operativo de seguridad debido a un intento de robo al banco Macro. Luego de varios minutos se comprobó que el mismo había sido protagonizado sólo por un adolescente de 16 años de edad. Este lunes el secretario de Seguridad reveló que el menor pudo ingresar por la puerta principal de la entidad, sin usar herramientas.

Carlos Munisaga contó todos los detalles del trabajo que realizaron desde la Policía de San Juan y el Grupo GERAS por este caso. Dentro de su relato reveló como fue que el adolescente logró ingresar a la entidad bancaria en cuestión, teniendo en cuenta que actuó sólo.

"Prácticamente sin herramientas y con su propia fuerza el menor pudo abrir la puerta de ingreso de la entidad. Allí trabó la puerta y empezó a hacer los daños para llevar adelante el robo. A partir de allí se toma dimensión que es un menor pero fue todo un sistema que se activa. Cuando me hice presente estábamos con la tensión de que no sabíamos con que nos íbamos a encontrar", expresó.

El movimiento de las autoridades comenzó cuando se activó la alerta bancaria desde este establecimiento. Sumado a esto fueron notificados por un cliente del banco. Esta persona vio movimientos extraños dentro del edificio cuando se suponía que no había nadie dentro ya que era la medianoche.

"Se recibe la alerta bancaria que esta conectada con la Policía de San Juan y al mismo tiempo se recibe un llamado al 911 de un cliente del banco que va al cajero y ve cuestiones que lo hacían suponer que había gente dentro que estaban rompiendo la entidad. Un poco menos de cinco minutos después había un patrullero allí y comprueba que había gente dentro del banco", manifestó.

Luego de esta confirmación se crearon los anillos y las burbujas de prevención en la zona. Llegó un grupo de aproximadamente 20 efectivos del Grupo GERAS con subfusiles, escudos antidisturbios y demás equipamiento. Además se puso a disposición el sistema de videovigilancia. Sumado a esto llegó el propio Munisaga, el jefe de la Policía y dos fiscales al lugar.

Allí, luego de algunos minutos los uniformados ingresaron y se encontraron tanto con algunas roturas como con objetos revueltos. Estaban roto y desactivado el cableado del sistema de vigilancia por lo que no podían valerse de las cámaras del banco. Finalmente durante la búsqueda encontraron a un menor de 16 años escondido en el cielo raso que terminó detenido. Este adolescente le aseguró a las autoridades que había actuado con otros delincuentes que estaban armados.

"Habían roto y desactivado todo el sistema de cableado de videovigilancia del banco, por lo cual no había acceso en ese momento a las cámaras. Esto demora en activarse, vienen los técnicos y lo recomponen alrededor de una hora después. Mientras tanto se seguía buscando las otras posibles personas, los drones estaban volando la manzana y no se encuentra nada. Después cuando se activa el sistema de videovigilancia en lo que estaba gravado se observa que había entrado sólo el menor", relató.

De esta manera se confirmó que el joven les había mentido y que no habían más participantes del hecho. Debido a que constantemente el aprehendido cambiaba su versión de los hechos, los investigadores creen que estaría bajo los efectos de alguna sustancia.

"Esta comprobado que es un menor, no he averiguado pero aparentemente si estaría bajo los efectos de alguna sustancia. Esta en manos de la Justicia Penal de Menores. No se como han dado los estudios pero aparentemente si. En las entrevistas iba cambiando los testimonios en cuanto a la información", sentenció Munisaga.