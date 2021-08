Otro extraño síndrome complica a la sanjuanina que busca la ayuda de Maratea

De mal en peor, Florencia Genovart ya no sabe de dónde sacar más fuerzas para poder seguir soportando los grandes dolores que la aquejan desde hace un largo tiempo. Es que lamentablemente este fin de semana la sanjuanina diagnosticada con endometriosis profunda y el complejo síndrome de cascanueces, recibió un nuevo diagnóstico, el síndrome de May-Thurner mientras continúa con su campaña para reunir fondos para viajar a Europa y poder realizarse un completo estudio y hasta una posible cirugía que ponga fin a su dolor crónico.

Según publicó Florencia en sus redes sociales, este último viernes vivió una situación muy compleja cuando debió ser nuevamente intervenida en una operación quirúrgica en la Fundación Favaloro. "Ayer (por el día viernes) me hicieron ivus y flebografía, un estudio para ver las venas por dentro. Ha sido terrible, me despertaron en el medio de la intervención y sentía cómo me metían y sacaban catéteres de la yugular. Me dolía tanto, tenía que respirar profundo y el dolor era increíble. Lo peor es que me acuerdo de todo", relató, junto a una imagen de ella en la internación.

De acuerdo a sus palabras, esta no fue su primera experiencia pero sí la más difícil. "Ya me han despertado en intervenciones pero no me acuerdo. De la anestesia desperté con una sensación espantosa que no se me va todavía. Terrible fue", agregó.

Lamentablemente durante esta intervención, los médicos que la asistieron le confirmaron la presencia de un nuevo síndrome en su salud. "Tengo síndrome de May-Thurner, tipo 1. ¡Otro más! sí, otro más... Pero no saben si es el causante del dolor, es claro que no. Pero van a hacer un ateneo internacional para ver qué pasa. El viaje sigue en pie a Alemania y Suiza", explicó.

De acuerdo a las fuentes consultadas (www.scielo.org), el síndrome de May-Thurner, Cockett o síndrome de compresión iliocava, es una alteración anatómica, compresiva o endoluminal de la vena ilíaca común izquierda, que produce obstrucción y/o trombosis venosa iliofemoral. El resultado de esto es un mayor riesgo de trombosis venosa profunda (TVP).

Cabe destacar que los padecimientos de Flor tomaron tomó repercusión nacional en julio pasado cuando se reforzó la campaña para reunir fondos para ayudarla a viajar a Alemania, donde se contactó con profesionales que podrían aplicar un tratamiento efectivo a su complejo diagnóstico.

Asimismo la joven ya pasó por una octava cirugía recientemente. "Sigo con dolor y no saben por qué. Entro nuevamente para una nueva embolización de venas pélvicas para saber si hay resultados", dijo días atrás a través de su cuenta de Instagram.

Florencia, además de tomar contacto con profesionales en Alemania, también había dialogado con mujeres que pudieron realizarse tratamientos en ese país y recobraron calidad de vida. De hecho pidió la ayuda de Santi Maratea para poder llegar al monto necesario más rápido, sin embargo hasta el momento el influencer no demostró algún tipo de señal de que vaya a acompañar la causa.

Tiempo atrás, luego de la publicación de un video en el que cuenta su historia, sus seguidores comenzaron a etiquetar desde famosos a políticos y a compartirlo en sus perfiles para que pueda ir sumando donaciones para llegar a los más de 40.000 euros que requiere sólo para su tratamiento en Alemania.

Estos son los datos de las cuentas para poder ayudar a Flor: