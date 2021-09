Adultos mayores al volante: desarrollan un test para evaluar el otorgamiento del carnet de conducir

¿Hasta qué edad es recomendable que una persona maneje un vehículo?, es una de las dudas más comunes relacionadas a la vejez. Lo cierto es que la Ley de Tránsito no establece límites etarios para conducir, pero un nuevo test podría responder esta gran incógnita.

La psicóloga e investigadora sanjuanina de la Universidad Católica de Cuyo, Mariana Zanino, trabaja en el desarrollo de un test que permita conocer si una persona adulta mayor está en condiciones o no de poder conducir. “La inquietud viene de varios lugares. Desde escuchar a muchos hijos preocupados por sus padres y tiene miedo de que manejen”, comentó.

La investigadora y becaria del CONICET, dijo que “el envejecimiento normal altera todos los niveles cognitivos y físicos. A partir de los 30 años ya se muestra un leve declive en las células que se evidencia mucho más a los 50 y los 60 años”.

Esos cambios en el organismo se traducen en factores clave a la hora de tomar el volante, entre ellos, la disminución visual y auditiva, y los reflejos.

Ante esta problemática, la licenciada trabaja en el desarrollo de un test que permita medir el nivel cognitivo de las personas relacionadas al manejo vehicular. En concreto, es un test para evaluar si un adulto mayor está en condiciones de manejar o no. “La vejez es una edad evolutiva muy particular y todos envejecen de forma distinta. No podemos decir que a los 75 años no se pueden manejar más. Se necesitan herramientas que cada vez den más precisión sobre quienes están aptos para la tarea. Los test son más bien psicológicos, pero por supuesto que también está implicado lo motriz, lo visual, aunque eso es más fácil de observar”, explicó Zanino.

La joven señaló que numerosos estudios realizados en Argentina y en todo el mundo demuestran que perder la licencia de conducir es un gran impacto para la autonomía y la autoestima de las personas.

Sin embargo, reconoció que el rendimiento cognitivo de los adultos mayores al volante son un tema de seguridad vial. “El objetivo principal es poder compilar una serie test que sean efectivos, eficaces y rápidos para medir el rendimiento cognitivo”, comentó.

La idea es que, en un futuro, ese estudio se pueda realizar en los lugares donde se emiten las licencias de conducir. En San Juan las otorga la empresa EMICAR.

“Hoy no hay límite de edad para manejar según la ley. Sí hay requisitos. A partir de los 65 años la renovación es anual y desde los 71 años en adelante tienen que pasar por el psicólogo. Hacen una breve evaluación cognitiva y si hay algún indicador de alarma, las psicólogas piden una evaluación más exhaustiva”, indicó la investigadora.

¿Cuáles son las alertas?

Si bien la investigación está en pleno desarrollo, Mariana comentó que las funciones cognitivas más asociadas al manejo vehicular son la memoria y la atención. Sin embargo, dijo que “hay otras señales como la planificación, flexibilidad cognitiva, como poder modificar una ruta o un mapa mental y otras que son más finas que ameritan una indagación más profunda”.

La vejez es diversa

Por otro lado, la psicóloga aclaró que todas las personas envejecen de una manera particular. “La vejez como edad evolutiva es un poco más diversa desde lo evolutivo. Por eso es difícil objetivar una edad y poner límites de edad para manejar”, señaló.

“La vejez es diversa, cada uno envejece de manera diferente y está relacionado con factores de toda tu vida, tu formación, tu trabajo, si es físico o mental impacta de manera distinta, la cantidad de estímulos, acceder a cosas nuevas, eso impacta en nuestro modo de envejecer”, agregó.

“Por eso es tan difícil decir hasta acá se pude hacer una u otra cosa. Incluso la jubilación, decir que a los 65 años se tienen que jubilar y hay mucha gente que a esa edad se siente activa y tiene competencias para seguir trabajando”, comentó Zanino.

También los entornes juegan un rol crucial sobre el modo de envejecer. En este sentido, sostuvo que un sanjuanino no envejecerá de la misma manera que alguien que vive en Buenos Aires.

¿Cuando estará listo el test para ser aplicado?

La investigadora comentó que todavía queda un largo camino de investigación, pero estimó que dentro de dos años se podría llegar a una prueba. “Los tiempos de investigación son un poco lentos. Entre este año y el que viene se busca recabar las muestras que se realizan en el EMICAR. Es una experiencia súper linda y es el modo más eficiente para acercarse a la población objetiva que son los adultos mayores de 65 años que manejan. Luego seguirá un año más de análisis de datos”, contó.

Para el estudio, Mariana busca entrevistar unas 120 o 130 personas. “Hasta ahora son pocos los entrevistados porque la evaluación es un poco larga”, dijo. Y pidió a los interesados sumarse a su estudio. “Lo mejor de la investigación es hacer un aporte a la comunidad”, sostuvo.

Por último, destacó que la idea principal del proyecto es prevenir porque la conducción relacionada con adultos mayores es un tema de seguridad pública.