La desesperante situación de una joven mamá que vive en una casa al borde del derrumbe

Yudith Cornejo es una joven mamá que atraviesa una desesperante situación. Vive junto a su pareja, su hijo de 2 años y su mamá, en una casa prestada que está al borde del derrumbe como consecuencia del terremoto del 18 de enero. Además, les pidieron que desalojen en lugar y no tienen adónde ir. 'Hace 8 meses vengo entregando cartas al gobernador y no he recibido ninguna respuesta', detalló la damnificada.

La casa resultó afectada por el terremoto y por las lluvias, motivo por el cual Yudith quiere ayuda con una vivienda. 'Los materiales no me sirven porque no tengo dónde ir. Acá me han pedido desalojar porque me prestan. He intentado dialogar con el intendente de Albardón pero nunca me ha atendido, ese es el problema, nunca me dejaron llegar a él', se explayó.

En este sentido, contó que su marido, al igual que su madre, trabaja de jornalero en las viñas. 'Este pedido de ayuda es por la desesperación de que me están por desalojar y no tengo adónde ir, no dispongo de dinero para alquilar ni quien me ayude en la familia. He hablado con muchas autoridades y ninguna me da respuestas', agregó la joven que sufre hipertensión, escoliosis y asimetría en una pierna.

Por último, explicó que está inscripta en el IPV pero que no ha tenido suerte en los sorteos que participó. 'Tengo el número de funcionarios y les he enviado mensajes pero no he recibido respuesta. Voy a luchar hasta que me den una casa, no tengo dónde ir. Quiero pedirle al señor gobernador que me ayude con una vivienda, que me dé la oportunidad de tener una casa que voy a pagar con mi pensión', remarcó.