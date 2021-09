"La imagen no define a nadie", el testimonio del joven al que le negaron la entrada a un bar

"Hoy en día una persona con peluca no le hace mal a nadie", sostuvo a Canal 13 Matías de 26 años, conocido artísticamente como Cosmpolitan Ok, tras ser protagonista de un hecho de posible discriminación en un boliche sanjuanino. El hecho en cuestión ocurrió este viernes por la madrugada, en el local Sr. Carpin ubicado en Avenida Libertador y todo quedó grabado en un video filmado por Pandora Pink, que se encontraba con Matías.

Cosmopolitan Ok y Pandora Pink son dos jóvenes drag queens, conocidos por ser conductores de un magazine informativo sobre noticias de la comunidad LGBTIQ+ en un canal sanjuanino. Según relató Matías, "salimos de trabajar y nos dirigimos a la Avenida Libertador porque nos esperaban unos amigos. Nos mandan un mensaje diciendo que en este bar sobraban dos lugares para ir". Pero, al llegar a la puerta del bar, recibieron la negativa del personal.

"Nos vieron llegar e inmediatamente el patovica entró y cerró la puerta. Tuvimos que golpear para decir que teníamos reserva y nos esperaban nuestros amigos". Seguidamente, el personal de seguridad entró al bar para luego decirles a Cosmpolitan Ok y a Pandora Pink que "no había lugar en la mesa". "El patovica entraba y salía y no había forma: nos decía que no había lugar", expresó Matías.

Cosmopolitan Ok

Mientras, según el testimonio de Matías, otras personas lograban entrar al lugar porque el personal de seguridad les daba la opción de compartir la mesa con otros consumidores. "Nunca nos dieron esa opción y ahí es donde se nos prende la lámpara y nos preguntamos por qué no nos dejaban entrar a nosotras", argumentó. Entonces Pandora Pink le dijo al de seguridad: "No quiero creer que esto está sucediendo porque estamos vestidos de esta manera. Solo venimos un momento, déjenos pasar".

Posteriormente, "un chico de relaciones públicas nos comentó que hubiera lugar o no, no podíamos entrar porque el acceso era las 1.30", explicó Matías. "Nos mantuvimos en el molde, indignadas por la situación y ahí fue cuando mi compañera decidió hacer el video y poner en evidencia la situación. Hay que rescatar que no hubo violencia ni agresión física", puntualizó el damnificado.

Sobre la posibilidad de realizar la correspondiente denuncia en el INADI, Matías argumentó que "estamos viendo la posibilidad porque todavía todo es muy repentino. Desde la institución ya nos informaron los pasos a seguir". Por su parte, desde el local se mantuvieron al margen y no realizaron comentarios a la situación.