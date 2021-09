Monitor urbano encontró un celular valuado en 70.000 pesos y lo devolvió

Luego del mediodía del jueves, Emiliano Villareal, un monitor urbano que terminaba su labor en las cercanías de calle Laprida y Tucumán, se acercaba a su vehículo cuando encontró un celular de alta gama en la vereda. El empleado, lejos de apoderarse del dispositivo de un valor aproximado de 70.000 pesos, lo devolvió y fue gratificado con un gesto en las redes sociales.

“Tomé el teléfono en mi poder y empecé a fijarme si había alguien cerca, como no veía a nadie me lo llevé”, contó Emiliano, que desde hace tres años se desempeña en la tarea de contribuir a orden civil. Luego de media hora recibió un llamado, “se comunicaron conmigo y acordamos la devolución en mi domicilio del celular que me había encontrado”.

El joven de 28 años, finalmente se encontró con la dueña para hacer la devolución, quien le agradeció el gesto, “yo le dije que es parte del trabajo que hacemos todos el día a día como monitores urbanos”, dijo Villareal y agregó, “nos toca la labor de controlar y ordenar un poco la ciudad, ayudando al ciudadano a cambiar la rueda de un auto, ayudar a cruzar la calle, eso implica nuestra función en el servicio”.

No es la primera vez que Emiliano actúa de manera similar, “una vez me encontré un billetera, tuve la oportunidad de contactar a la gente por el Facebook y la devolví, más que nada lo que le importaba al dueño era encontrar la documentación”.

Se mostró muy contento con el agradecimiento público de la mujer, y finalizó “cualquiera se lo podría haber dejado, yo estoy contento por haber hecho una buena acción”.