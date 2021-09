Perros muertos en calle 7: tras el reclamo en Canal 13, municipales fueron a limpiar

Durante la mañana de este día viernes 10 de septiembre varios televidentes enviaron mensajes a Canal 13 para quejarse de una repugnante situación. Se trata de que aparecieron una gran cantidad de cadáveres de perros a los dos lados de la calle 7, en el departamento Pocito. Allí los restos generaban un olor nauseabundo que no podían aguantar los vecinos. Finalmente luego de este reclamo las autoridades municipales solucionaron el problema.

Ricardo Peyetan fue el encargado de dirigir esta tarea de limpieza profunda en el lugar donde se realizó el reclamo. A pesar de que para muchos puede parecer algo sorpresivo, este trabajador reveló que esta es una práctica más que habitual. Según su testimonio son muchas las personas que acuden a arrojar los cuerpos sin vida de los canes.

"A través de la Municipalidad nos llegó un aviso de que viniéramos a limpiar acá porque habían muchos perros a la orilla. Llegamos y limpiamos donde estaban todos los perros. Con autorización del señor secretario de Obras de Pocito limpiamos toda la calle 7. Siempre en la noche tiran perros pero nosotros estamos permanente limpiando", expresó.

Peyetan aseguró que a pesar de su trabajo, en cuestión de una semana muy probablemente aparezcan varios cadáveres más. En su caso tanto Ricardo como sus colegas tienen a su cargo el mantenimiento de la zona comprendida entre la calle 7 y la calle 11. Sin embargo en la zona anteriormente mencionada es donde más se registra esta problemática.

"La mayoría es perro que se mueren en la casa y como no tienen a donde tirarlo, como en la calle 7 no hay luz se aprovechan de la circunstancia pero ya hemos estado limpiando. Si vienen en una semana más van a ver que los meten en bolsas y los tiran acá. Siempre se ha tirado basura acá por lo que no hay luz. Hasta que no pongamos carteles o luz no va a dejar de suceder", sentenció.