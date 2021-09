Desde la cuna del Gran Maestro: 10 docentes contaron porqué quisieron ser educadoras

Nota de Sofia Castro y Karen Cortez

Cada 11 de septiembre en San Juan es una fiesta, es que se celebra el Día del Maestro en conmemoración del gran maestro argentino y mayor prócer provincial que llegó a ser presidente de Argentina. Estamos hablando de Domingo Faustino Sarmiento que se convirtió en un estandarte de la educación. Su ejemplo lo pregonó con la enseñanza y por ello algunas docentes sanjuaninas comentaron a DIARIO 13 SAN JUAN las razones por las que quisieron ser docentes y levantar la bandera de Sarmiento.

Malena Escudero quien es docente de la Escuela Agrotécnica Sarmiento indicó que "elegí la docencia porque brinda grandes oportunidades de relacionarse y compartir con colegas, con ellos se puede aprender, intercambiar, compartir y hasta construir amistades sólidas a lo largo de la vida. Pero lo más importante es el vínculo q sea crea con los alumnos dónde uno se vuelve parte de sus vidas, es gratificante para mí recibir el cariño de cada uno de ellos. Para mí la docencia es una noble profesión que necesita mucha comprensión, compañía, calidez y sobre todo empatía"

Malena Sarmiento

Por otro lado la Seño Rosa Riera señaló que "elegí ser docente por vocación me gusta la magia que se produce en el aula cuando se intercambian conocimientos entre mis alumnos. Ser docente es reír de sus ocurrencias y compartir su crecimiento con las familias. Amo lo que hago y me enorgullece ser maestra".

Seño Rosa Riera

Por otro lado, Tania Damian, quien da clases de Teatro en nivel secundario y primario, dio a conocer que "creo que el único espacio donde se puede transformar el mundo es en la escuela, por eso elijo ser docente"

Profe Tania Damian

Por su parte, la señor Cintia Barboza no dudo al señalar que eligió la docencia: "Porque me sentí atraída por esa profesión. Ya que ser docente es una vocación que se lleva en el Alma y ayudar a los niños a alcanzar su máximo potencial y poder impactar en la vida de ellos en forma positiva". Al mismo tiempo agregó que "me motivó la elección de está carrera, el trato cariñoso de una docente que tenía en mi infancia".

Seño Cintia Barboza

La docente Teresita Cerdera también dio su explicación y comentó: "Elegí ser docente porque considero que la educación es la herramienta para hacer del mundo un lugar un poco mas justo, democrático e igualitario, donde el conocimiento y las experiencias educativas sean un derecho de todos y no un privilegio de unos pocos. Ser docente es asumir el compromiso y la responsabilidad de habilitar espacios donde la palabra, la escucha y la mirada sean motores de infinitas construcciones de saberes y experiencias".

Teresita Cerdera

La profesora Carina Maza se sumó al homenaje a los docentes y detalló sobre su elección. Concretamente aludió: "Elegí ser docente Porque siempre, desde niña me gustó enseñar. Tomé a mis maestras de primaria de referente y a mi me encantaba imitarlas. Además amo mucho enseñar lo que estudié, sobre todo Literatura".

Claudia Ruffinengo, quien es Directora de la Escuela Enrique Larreta, mencionó que para ella la docente porque "Es una pasión que tengo desde niña, mi madre Y tías fueron docentes. Viví desde muy pequeña abrazada a este ser docente".

Flavia Moncunill añadió que ella eligió dedicarse a la educación "porque siempre me entusiasmo la idea de poder dejarles a mis alumnos algo mas que la materia o espacio que me toca dar. Siempre pensé que el docente otorga una visión del mundo, una experiencia de vida y sobre todo poder transformar la realidad de un alumno". Flavia Moncunill

La seño Cesira Sarmiento remarcó que "elegí ser docente, por que estaba dentro de mi amplio abanico de posibilidades de elegir un estudio luego de culminar el secundario. Si bien no fue fácil decidirme por una carrera, creo fuertemente, que la docencia es más que una carrera, si no que, es una profesión de nunca terminar de aprender. Admiro a todos y cada uno de los docentes que luchan cada día por sus derechos y se esfuerzan para poder superar sus conocimientos. Simplemente por eso y muchas cuestiones más elegí ser Docente por qué admiro el trabajo y la dedicación en dejar huellas bonitas, de cada uno de ellos". Cesira Sarmiento

En tanto la directora de la escuela Pedro de Valdivia, Cecilia Domínguez aseveró que "considere que era mi verdadera vocación el sentirme identificada y el sentir que mi conocimiento podían llegar a servirle a otra persona y enfrentar la vida". La docente con más de 30 años en su profesión agregó "Nuestra función va más allá de la misión institucional. Sino que busca la mejora continua de la calidad de sus aprendizajes, del seguimiento de sus trayectorias escolares. Además de sacar de nuestras habilidades y capacidades los mejores conocimientos y ponerlos a disposición de los alumnos". Cecilia Domínguez

Eva Brizuela, quien se aboca a los más pequeños, detalló que "elegí ser docente por vocación siempre de chica ame enseñar. Y ahora al serlo me gusta más. Saber que aún que sea poquito, dejas una granito de arena en la enseñanza de cada niño". Eva Brizuela