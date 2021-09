Día del Psicopedagogo: los profesionales con las herramientas para todas las edades

Federico García quien es Psicopedagogo festejó su día con CANAL 13 SAN JUAN y comentó los detalles más importantes de su profesión y su papel en la educación de las personas.

En los últimos años ha calado con mucha importancia la psicopedagogía, ya que en varios establecimientos educativos lo han incorporado para brindar herramientas. El profesional Garcia indicó "estamos muy contentos y felices porque acá en la provincia de San Juan hoy 13 de septiembre estamos celebrando nuestro día y también a nivel nacional lo celebramos el 17, por lo que tenemos doble festejo".

"En lo particular me hace muy feliz, me apasiona poder ser este puente entre las dificultades del aprendizaje de las personas y en todo el proceso de su ciclo vital" dijo el profesional. A la vez indicó " es un mito es que el psicólogo solo esta con niños. Cuán importante es destacar que el psicopedagogo no solo trabaja con niños sino que también trabaja con adolescentes, jóvenes, con la ancianidad y con la discapacidad. Tenemos un espectro muy amplio en lo que tiene que ver con nuestro campo laboral".

Otro de los datos que señaló es la "gran necesidad de la figura del psicopedagogo en todo centro educativo, no solo en lo que tiene que ver con situaciones del aprendizaje sino como la figura del psicopedagogo que tiene que trabajar de forma transdisciplinaria, tiene que trabajar en equipo". Esto es fundamentalmente teniendo en cuenta la pandemia y la correspondiente cuarentena. Aunque lo que más generan estos profesionales es acompañar, media y facilitar herramientas para que puedan alcanzar sus aprendizajes los estudiantes.

Si bien en San Juan siempre cuando decimos "la psicopedagoga" abocamos a que es una profesión de mujeres, aunque hay hombres. Por esto es que García dijo "en la provincia somos muy pocos varones los que realmente sentimos en algún momento la ocasión este llamado a trabajar en esta profesión". De esta manera informó "en la provincia San Juan somos somos 400 psicopedagogos entre hombres y mujeres. Y son una minoría somos hombres ya que somos aproximadamente 5 hombres".

Algo que le llamó la atención al profesional es que los padres buscan que hoy el psicopedagogo sea una figura masculina la que está trabajando con su hijo. García cree que es " esta cuestión del límite, de timbre de voz, cómo ordena al chico cuando vos le haces un encuadre. Sobre todo cuando los chicos que presentan con el aprendizaje y también lo tienen con lo conductual".