Duro relato de la última persona que habló con Naranjo previo a la rodada

"Cuando llegamos al velódromo la carrera estaba por largar. Nicolás estaba al final de todo, apoyado sobre una baranda, y me decía que no escuchaba lo que se informaba por el micrófono. Yo me acerqué a él, le pasé la información que los comisarios deportivos acababan de informar y le dije 'vamos cabezón que es tuya'. Él me miró y sonrió, como siempre lo hacía. Estoy viviendo una película de terror de la que no me puedo despertar", fueron las palabras del periodista sanjuanino Fabian Seguin en una radio sanjuanina en la mañana de este lunes.

Es que la dura muerte del ciclista sanjuanino Nicolás Naranjo ha causado gran tristeza tanto en el mundo del ciclismo como en toda la comunidad del deporte sanjuanino. Es que se trata un pibe que siempre daba que hablar no solo por su rendimiento deportivo, sino también porque por su carisma y simpatía era de los más queridos dentro del pelotón.

El ciclista sanjuanino perdió su vida luego de haber sufrido una durísima caída mientras competía en la provincia de Mendoza. Según contó Seguin, las palabras que tuvo con Naranjo segundos antes del inicio de la competencia fueron parte de la última charla que mantuvo, algo que jamás se había imaginado.

De igual manera, el periodista local realizó un fuerte descargo respecto al accidente que se cobró la vida del pedalero de La Bebida. "Hay caídas muy feroces dentro del ciclismo, pero Nico ha corrido muchas veces en ese velódromo. Cayó sin poner las manos, con toda la cabeza, la bici se le fue de las manos, cuando era una persona que tenía un manejo brillante de la bicicleta”, comentó.

Al mismo tiempo finalizó su relato expresando que las carreras son eso, carreras. “No hay que estar buscando la caída, el raspón, porque después pasan cosas como estas en la que estamos lamentando una vida perdida. Hay compañeros de pelotón que no tienen códigos, en el ciclismo hay muchos que no respetan los códigos", sentenció.