Cómo prepararse para la llegada de un cachorro al hogar

La llegada de un perro es, por lo general, motivo amplio de festejo y jolgorio para la familia que acaba de adoptarlo. Si es cachorro, a este sentir se le agrega la ternura que se apodera de la casa. Sin embargo, hay puntos a tener en cuenta para cuando se lleva por primera vez al nuevo integrante de la familia al hogar. El conductista canino, Roberto Bastianelli detalló en Banda Ancha lo que se debe saber a la hora de integrar al cachorro.

Luego de haber tomado la elección de adoptar un cachorro, y haberlo elegido, llega el momento de integrarlo a la familia. Para dar este paso, lo ideal, según señaló Bastianelli, es esperar a que cumpla sus primeros 60 días, ya que a pesar de que a los 45 come solo, si lo separan a esa altura de su madre, esta no le podrá enseñar cosas fundamentales como: socializar, jugar con sus hermanitos, no morder más fuerte de lo que necesita y convivir con otros perros.

El siguiente paso para una buena adaptación del animal, es tener en condiciones el hogar. Esto es, asegurarse que la flamante mascota cuente de antemano con su ‘cucha’, plato para los alimentos, correa, medalla con identificación y comida, y demás cosas que el cachorro va a necesitar. En este punto también es importante destacar, que se debe conocer el día en que nació, si esta desparasitado, vacunado y que con que clase y marca de alimento lo estuvieron alimentando hasta el momento.

Por último, Bastianelli señaló que al ‘perrito’ no se lo debe tomar en brazos apenas llega a la vivienda. Los niños de deben llevárselo a dormir con ellos, y lo deben respetar para que la adaptación sea lo más plena posible. ‘No lo acoses, sobre todo los más pequeños, está asustado, recordemos que hace poco fue sacado de al lado de su madre y ahora debe adaptarse a una familia nueva, con un hogar nuevo’, cerró