Ex compañeros de pista despiden a Nico Naranjo: 'No esperábamos nunca esta noticia'

En una tarde atípica en la provincia de San Juan, una multitud se congregó en el Club Rivadavia para despedir los restos del ciclista Nicolás Naranjo. El joven deportista falleció este domingo producto de un fuerte golpe en la cabeza mientras corría en el velódromo mendocino Ernesto Contreras por el campeonato provincial de Critérium y Pista 2021.

Al lugar donde se realiza el velorio concurrieron cientos de personas para darle el último adiós al reconocido deportista. Reconocido por su personalidad y querido por gente de todas las edades, Nicolás Naranjo es recordado como un gran compañero y buena persona por quienes compartieron la pista con él.

“No esperábamos nunca esta noticia, estábamos preparando un Campeonato Argentino y Nico esta uno de los candidatos nuestros”, expresó compañero de la Selección Sanjuanina quien conoce a Naranjo de toda la vida, “yo corro desde los tres años y él era ocho años más grande que yo, nos conocemos de infantiles. Hemos compartido muchas cosas, muchos viajes y la verdad que es muy lamentable su pérdida, espero que se pueda recuperar la familia.”, manifestó.

Elías Montiveros, de 17 años también se lamentó por la partida de su amigo con quien también tuvo la oportunidad de compartir pista en la Agrupación Virgen de Fátima. “Competía con él, me guiaba, me daba muchísimos consejos y fue siempre muy buen compañero”. Con la camiseta y toda la indumentaria expresó su tristeza por no haber podido realizar una despedida con la agrupación cuando Naranjo cambió de equipo, “queríamos hacer una despedida con los muchachos de la agrupación, con la vestimenta con la que el siempre corrió, era su segunda casa. Queríamos darle ese gesto y era lo mínimo que podíamos hacer por él", finalizó.