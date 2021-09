“Se fue a correr al cielo”: desgarradora despedida de un amigo de Nico Naranjo

Pasado el mediodía de este martes, familiares y amigos de Nicolás Naranjo, esperaban la llegada de sus restos para velarlo en el club de sus amores, el Sportivo Rivadavia. Uno de ellos fue Pablo, un amigo de la infancia, quien vivía a tan solo una cuadra de la casa del ciclista y lo acompañaba siempre que podía en las victorias, en las derrotas.

Siempre en la misma esquina, esa que el grupo de amigos más cercanos del corredor llamaban: las 4 esquinas. “Nos dejó alergia cuando sabia ganar, una amistad inmensa, cariño. Los recuerdos que no se van a olvidar más. Tenemos la misma edad, vivíamos a una cuadra. Éramos amigos de toda la vida. Lo sabíamos acompañar a las carreras con el padre en la motito blanca que tenían. Me enseñó mucho de ciclismo, aprendí mucho de él. Me gusta el ciclismo y aprendía mucho de él. Nos dejó buenas enseñanzas”, dijo totalmente conmovido el joven ante el móvil de Canal 13.

“Era lo que más le gustaba, subirse a la bici pedalear, disfrutar. A veces yo salía a pedalear y me lo encontraba. Él siempre me enseñaba cosas. Son cosas de la amistad”, recordó totalmente conmovido.

Luego, recordó los momentos compartidos con su grupo de amigos en las 4 esquinas de La Bebida. “En sus tiempos libres sabía estar con nosotros en las 4 esquinas. Cuando él ganaba nos mandaba saludos a las 4 esquinas y éramos nosotros. Más de 10 amigos que siempre estábamos permanente. Los chicos siempre le preparábamos botellitas de agua para ver si el las podía agarrar. Así, como es el ciclismo. Nos dejó muchas cosas buenas”, dijo el hombre.

“Se fue a correr al cielo. Ahora se va ajuntar con su amigo, el Chino Saldaño. Ahora van a andar juntos, se nos fue el campeón”, cerró el amigo de Nico Naranjo.

Los restos del ciclista serán velados a cajón cerrado este martes. El sepelio será a partir de las 17.30 en el cementerio San Miguel de Rawson.

Naranjo, falleció este domingo, 24 horas después de sufrir una rodada en plena competencia en el campeonato de Pista de la provincia de Mendoza.