Un amigo de la infancia: "Venir a la cancha a despedir a Nico, es el día más triste"

“La verdad que es algo de no creer, hablaba con amigos y no caemos”, comentó incrédulo uno de los mejores amigos de Nicolás Naranjo este martes ante el móvil de Canal 13. Antes de la llegada de los restos del ciclista fallecido el pasado domingo en Mendoza, el joven jugador de Sportivo Rivadavia, recordó con gran tristeza al ídolo de La Bebida.

“Siempre, todas las mañanas me escribía y me preguntaba cómo iba el entrenamiento. Yo también siempre le preguntaba a él. Es increíble, no se entiende”, expresó conmovido.

“Lo que viví con él no se olvida más. Hemos compartido muchísimas cosas de la infancia con todos sus amigos. Cosas que van a quedar siempre en la memoria y se lo va a recordar muy bien”, manifestó.

Abrazos y desconsuelo de los amigos de Nico Naranjo en el velorio

Sportivo Rivadavia era el club de sus amores para Nico Naranjo. Y varios de sus amigos jugaban en la institución. En este sentido, el jugador, comentó que fue muy triste preparar la cancha para despedir a Nico. “Es el día más triste para ir a la cancha. Más en este lugar, llegar y colgar las banderas para algo así, y ver la familia ahí adentro la verdad que cuesta. Y no hay explicación del dolor que se siente. Primera vez que me pasa esto. Llevo 10 años jugando en este club y ver un amigo, una despedida así es muy triste”, aseguró.

Por último, el joven comentó que estuvo cerca de la familia de Nico y de su pareja Gisela con quien fue papá hace poco más de dos meses. “La verdad que recién abrazaba a su señora y le decía que yo voy a estar en todo momento siendo un familiar más. Ella me dijo que Nico le contaba siempre que me quería mucho y yo igual a él”, dijo.

Por último, el amigo de la infancia de Nicolás, expresó muy conmovido ante las cámaras: “No me salen muchas palabras, pero lo amo con toda mi alma y lo voy a llevar siempre en mi corazón”.

Otro de los amigos en el lugar comentó: "Es una tristeza grandísima, es algo inexplicable. Nico ha sido un ejemplo para el pueblo de La Bebida. No me salen las palabras para explicar lo que siento en este momento. La sonrisa de Nico va a ser imborrable. Él ha sido un muchacho muy alegre, carismático, amigo. Él festejaba los triunfos con su gente", dijo.

Nico Naranjo falleció el pasado domingo, luego de una fuerte caída el día anterior en una competencia en la provincia de Mendoza. Pasado el mediodía de este martes, sus restos llegaron a San Juan para ser velados en el club de sus amores, el Sportivo Rivadavia de La Bebida.

En la tarde, el deportista será sepultado en el cementerio San Miguel de Rawson.