Un sanjuanino viajaba a Bolivia, le mandó un raro mensaje a su hija y desapareció

Una joven se encuentra viviendo una preocupante y horrenda situación actualmente. Esto se debe a la desaparición de su padre. Este hombre le avisó que se encontraba a punto de viajar a Bolivia para comprar mercadería, sin embargo esto nunca sucedió. El sujeto le avisó que lo habían detenido en Salta y desde ese momento no se supo más de él.

La sanjuanina es Milagros Álvarez quien esta tratando de saber que sucedió con su papá, Gustavo Javier Álvarez. Este mujer contó que su padre le avisó a principios de este mes que iba a emprender un viaje hacia Bolivia para hacer compras. No obstante, días después le envió un mensaje de texto donde le decía que le iba a quitar su celular.

“Él me escribió el 3 de septiembre. Me dijo que había ido a comprar ropa a Bolivia y me preguntó si quería algo, porque justo había sido mi cumpleaños. Le respondí que me comprar un pantalón o cualquier cosa. Él vio mi mensaje, pero no me respondió más. Intenté comunicarme con él, pero no le llegaban los mensajes. Sonaba cuando llamaba, pero no me respondía. Hasta que en la madrugada del 10 recibí ese mensaje”. contó la hija del desaparecido a Diario de Cuyo.

El mensaje al que hace mención Milagros decía lo siguiente: “Me detuvieron en Salta. No te preocupes por mí. Me van a secuestrar el celular”. Desde ese momento la joven tomó la decisión de radicar la denuncia en la comisaría 6ta para que la ayudaran con la búsqueda de este hombre. Por el momento nadie tiene registros de donde esta. Si alguien desea aportar algún dato debe llamar al 911.