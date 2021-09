Conmoción por la pérdida del joven que murió en el Partidor San Emiliano

En la jornada del miércoles un violento accidente de tránsito en calle Benavidez y Costanera en Chimbas terminó con la vida de un joven de 24 años de edad. Como confirmó Canal 13, su nombre era Hernán Ormeño y tras conocerse la triste noticia, las redes sociales se llenaron de mensajes despidiéndolo.

Se trata del joven que manejaba un auto Chevrolet Corsa y chocó de frente con una camioneta Toyota Hilux pasado el mediodía de este último miércoles. De acuerdo a la información policial, junto a él iba otro joven, quien tras el impacto fue trasladado al Servicio de Urgencias del Hospital Rawson con Traumatismo Encéfalo-Craneano, fractura de húmero derecho y politraumatismo.

"No lo puedo creer no te voy a olvidar nunca. Pasamos muy buenos momento cuando trabajamos en Aswell se te va extrañar mi más sentido pésame para la familia", escribió un joven en Facebook. Al mismo tiempo otra usuaria manifestó: "No caigo, no puedo creerlo... hablamos hace una semana atrás quedo una juntada pendiente... Dios mío que triste noticia...".

No caigo, no puedo creerlo.. hablamos hace una semana atru00e1s quedo una juntada pendiente... Dios mio que triste noticia... ud83dude25 Posted by Mailu00e9n Godoy on Wednesday, September 15, 2021

"Q.e.p.d. Herni, morocho te fuiste, no llegue a tomar un nos mates con vos, tantos recuerdos tuyos y eras de la familia... Qué triste tan joven Herni....", amplió otro joven con sentida tristeza. Mientras que otra joven publicó: "Que brille para ti la luz que no tiene fin Hernán".

Q.e.p.d. herni, morocho te fuiste, no llegue a tomar un nos mates con vos, tantos recuerdos tuyos y eras de la flia ... Que triste tan joven herni.... Posted by Andrea Clatt on Wednesday, September 15, 2021

De esta manera se dieron gran cantidad de mensajes de las personas más allegadas de Hernán Ormeño, quienes eligieron despedirse a través de las redes sociales, como Facebook y otras más.