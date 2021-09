Familias sanjuaninas prenderán velas por las víctimas de mala práxis médica

Este próximo día viernes se conmemora el Día Mundial de la Seguridad del Paciente y en San Juan se apuntará al pedido de que "la atención sanitaria se transforme en una práctica humana", en donde todos sean "considerados, no un órgano a reparar, sino un ser integral, con sueños y proyectos". Por ello familias sanjuaninas encenderán velas blancas para acompañar este pedido.

Para esta fecha, en diferentes puntos del país se adhieren, iluminando un edificio color naranja. Por lo cual, unas 8 familias sanjuaninas dirán presente en la Legislatura provincial que estará teñida de color naranja para poder concientizar. “Gracias a la diputada Graciela Seva pudimos terminar de lograr esta iniciativa por la cual tuvimos algunos puntos de oposición”, aseguró Maive Espejo, hija de una víctima de mala praxis médica, su padre Marcelo Espejo.

Es por ello que mañana viernes 17 de septiembre las familias se congregarán en la Legislatura alrededor de las 20, con un abrazo simbólico y una vela blanca en memoria de los que fallecieron por negligencia médica o víctima de mala praxis.

"Hay muchos casos en San Juan. La convocatoria no es solo por nosotros, que perdimos algún familiar, sino que se respete la ley del paciente y ser atendidos como corresponde", indicó Maive Espejo.

La joven es hija de Marcelo Espejo, un hombre que hace ocho años fue operado de los hombros pero por una "sobredosis de anestesia", quedó cuadripléjico. "Iniciamos juicio pero la jueza a cargo dictó falto de mérito por lo cual no tuvimos justicia", afirmó.

De acuerdo a las palabras de la joven, su padre fue operado por el doctor Ricardo Aguilera y el anestesista Gabriel Luque, responsables de que quedara cuadripléjico. "No tenemos justicia porque no tuvimos respuesta por parte de la Justicia. Mi papá no puede hablar, ni comer, está postrado a una silla de ruedas con internación domiciliaria", detalló. Si bien la causa del padre no prosiguió, Maive expresó que dirá presente porque "ofrecerán su apoyo al resto de las familias que se merecen justicia".

"Queremos una ley de mala praxis, que esté incluida dentro del Código Penal para que no quede como un homicidio o delito culposo. Es decir, que sea tratado como un delito doloso, donde haya responsabilidad por parte de los médicos. Se merecen una pena, una prisión y no que estén en sus casas mientras estamos sin nuestros familiares", manifestó Espejo.

Del mismo acto participarán Cyntia Aboal, mamá de Julieta Viñales, la joven que murió tras ser operada de las amígdalas, vecinos y allegados de la pequeña de 4 años que falleció después de haber sufrido un accidente de tránsito con sus padres, entre otros casos más, como la madre de Melany Castro, la joven que perdió su vida de una hemorragia interna tras pasar horas sin ser atendida en la clínica Santa Clara.