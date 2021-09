Jóvenes sanjuaninos reflexionan sobre una fecha que marcó la historia

Cada 16 de septiembre para muchos es el día Nacional de la Juventud, pero esta fecha tiene un contexto que marcó un antes y un después en la historia, pero sobre todo fue un antecedente de lucha por los derechos de los estudiantes.

Un 16 de septiembre de 1976 se llevó a cabo la "Noche de los Lápices", el cual fue un acontecimiento que ocurrió en La Plata donde diez estudiantes de nivel secundario fueron secuestrados por las Fuerzas Armadas que respondían a Jorge Rafael Videla.

Estos diez jóvenes que pedían por derechos básicos y necesarios para su grupo etario tuvieron diferentes destinos. Sucede que varios de ellos siguen desaparecidos. Sus nombres quedaron calcados en la historia por su lucha. Francisco, María Claudia, Claudio, Horacio Daniel y María Clara son quienes llevaron a que esa noche no fuera una más, sino que significara una adquisición de derechos que siguen vigentes hasta la fecha.

¿Cuál era su delito? reclamar el boleto estudiantil para poder estudiar con las garantías necesaria y poder tener igualdad entre sus pares. Pero esto fue visto como un modo de "rebeldía" contra el sistema de Gobierno que regia en ese momento y consecuentemente les constó su secuestro y posterior desaparición.

Hoy esta fecha sigue siendo conmemorada, en varios sectores buscan generar reflexiones sobre el tema. Por esto es que DIARIO 13 SAN JUAN charló con jóvenes para conocer su perspectiva en torno al día.

Por un lado Madio Núñez de 28 años quien es un joven dirigente de Rawson señaló "creo que es un claro ejemplo de la intolerancia y la violencia que ejercen las dictaduras militares, en alianza con los grupos concentrados de poder, los sectores más conservadores y más rancios de la sociedad y principalmente de la derecha".

También agregó "Ellos utilizaron el aparato represivo del Estado para lacerar los derechos humanos de las personas dejando una huella que aún hoy esta latente". Al mismo tiempo recalcó "Es por eso que creo que hasta el día de hoy debemos seguir luchando para que los lápices sigan escribiendo".

Mandio Núñez

Por su lado Paula Sosa de 25 años, quien es la funcionaria más joven de la UNSJ, ocupando hoy el cargo de Secretaria de Asuntos Estudiantiles en la FACSO, señaló "Los reclamos estudiantiles que culminaron en la noche de los lápices están más vigentes que nunca y la necesidad de reivindicar la militancia y el compromiso de aquellos que fueron desaparecidos/as en la última dictadura militar argentina también, es hoy, es mañana es todos los días.".

Del mismo modo agregó "Las juventudes debemos caminar a construir y conducir organizaciones políticas y sociales que enamoren de un proyecto colectivo, a ser los y las dirigentes que hagan bandera de los reclamos del pueblo, le pongan el cuerpo, la cabeza y el corazón a lo que hacen, que los/as interpelen las injusticias, cuestionando su individualidad, sus privilegios, la sociedad necesita a sus jóvenes comprometidos, solidarios e involucrados y ocupando cada vez más espacios de toma de decisiones en favor de quienes más nos necesitan".

Seguidamente acotó "el nombre de los y las estudiantes que han dejado su vida por sus convicciones nos interpela a trabajar toda una vida por transformar la realidad (se los debemos) y hacerla un poco más justa, no solo para que no exista NUNCA MÁS una noche tan oscura, sino además también para que no retrocedamos ni un paso atrás en materia de derechos conquistados".

La joven Trabajadora Social enfatizó: "El principal mensaje de este 16 de septiembre tan particular es que seamos transgresores, nos involucremos, discutamos, nos formemos y repensemos con mucha mas fuerza como queremos ser recordados como generación y si con el lugar que ocupamos hoy dentro de la sociedad es suficiente para construir el futuro que soñamos". Lic. Paula Sosa



En tanto el escrito reconocido a nivel internacional Luis Ávila detalló "En esta oportunidad quisiera reflexionar sobre lo que nos convoca a pensar el evento llamado "la noche de los lápices" que sucedió hace unos años y pone en tela de juicio un concepto muy vigente, qué es el término de la Libertad".

A la vez mencionó "si hay algo que yo quiero destacar y que podamos pensar es que tengamos mucho cuidado en el modo en que se analiza el término libertad y sobre todo en que muchos sembramos la palabra dictadura porque los conceptos puede que permanezcan pero los modos en que se están utilizando". En cuanto a esto aludió a que suele usarse "en beneficio de un perjuicio de otro".