Video: escracharon a una maestra sanjuanina que trató de autistas a sus alumnos

Una maestra caucetera fue escrachada por alumnos que la acusaron de tratarlos de “autistas”. Según informó el portal El Bastón, el hecho ocurrió hace una semana en la Escuela Normal Superior General Manuel Belgrano.

La docente, habría utilizado el término de manera despectiva con sus alumnos en plena clase. Ante esta situación, una alumna se sintió discriminada y le avisó al preceptor.

Posteriormente, la profesora tuvo que dar explicaciones al preceptor, mientras los alumnos grabaron el momento. En las imágenes, se puede ver a la docente intentando explicar lo que pasó. “Les dije: chicos parecen autistas porque no tiene esta capacidad de decirme profesora, sí. Y se ha enojado acá la chica porque dice que yo la estoy discriminando. Pero yo no siento que los esté discriminando”, manifestó la docente.

Al parecer, la mujer utilizó el termino para decirles a sus alumnos que no entendían la clase, según informó el diario caucetero.

Tras la difusión del video, la rectora Sandra Molina de la escuela, comentó que “La institución se encuentra preocupada y no justifica ni está de acuerdo con la expresión utilizada por la docente. A veces los docentes utilizan expresiones, pero no es la forma de expresarse ni de utilizar esa palabra que no tiene nada que ver con lo que estaba pasando en la clase”, sostuvo la máxima autoridad del establecimiento escolar al portal El Bastón.

“Pido disculpas a los chicos y familias de chicos autistas porque ese término no se puede usar en un aula”, agregó.

Luego, Moreno, explicó cómo ocurrieron los hechos. “La alumna se acercó por la vice dirección y planteó una situación de evaluación con la que dijo estar en desacuerdo y nos dijo que tenía un video. Pero no nos dijo de que se trataba, después nos enteramos cuando salió publicado en los medios”, indicó.

Sandra Molina, rectora del establecimiento

Ante ello, la Rectora comentó que habló con la alumna y se arregló la situación de la evaluación. Sin embargo, luego vieron el video publicado en las redes. “Lamento la situación, las autoridades ministeriales están en conocimiento de esto. Se comunicó a la supervisión y el Ministerio de Educación está trabajando para resolver la situación y hacer talleres desde lo emocional para que la docente pida disculpas públicamente”, manifestó.

En cuanto a una posible sanción para la maestra, Molina explicó que es competencia del Ministerio de Educación, determinar si cabe o no.

El hecho ocurrió en una clase de la materia sociología de alumnos de cuarto año de la escuela caucetera hace una semana, añadió la Rectora.

Por otro lado, la autoridad educativa, comentó que lamenta que los alumnos no graben también las situaciones de maltrato y bullying que tiene entre pares. Además, manifestó que muchas veces, los estudiantes también maltratan o responden de mala manera a sus profesores.

No obstante, no quitó responsabilidad a la docente por el hecho. “El docente es el que tiene que dar el ejemplo. Pero también los chicos entre ellos se lastiman se insultan y eso no se graba, El famoso bullying que existe y tanto se trabaja en las escuelas y eso no se graba. Tenemos que trabajar con los chicos en eso y con los docentes”, concluyó.