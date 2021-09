Vuelven los boliches: ¿Solo para vacunados?

A la espera de las definiciones oficiales sobre los protocolos, el regreso de los boliches ya es un hecho. Por lo bajo, fuentes de Gobierno y bolicheros confirmaron que la actividad volverá a partir de este fin de semana o el que viene en la provincia, luego de casi un año y medio de cierre por la pandemia.

Ahora, solo resta conocer cuáles serán los protocolos para poder volver a las pistas de baile con la mayor seguridad sanitaria posible en medio de la pandemia de Covid 19 que todavía no termina.

En las últimas horas, también surgieron especulaciones de que solo las personas vacunadas podrán asistir a bailar. Sin embargo, el secretario de Seguridad, Carlos Munisaga, sostuvo este jueves en rueda de prensa que no será un requisito excluyente tener las dos dosis de las vacunas aplicadas para poder ingresar a los locales.

Al ser consultado sobre el tema, el funcionario señaló que todavía se está escribiendo la “letra fina” del protocolo que será anunciado en las próximas horas por las autoridades de Gobierno.

No obstante, el Secretario de Seguridad, manifestó que habrá una regla general sobre la que deberán trabajar los boliches. “La regla general es un factor de ocupación de hasta 200 personas en lugares habilitados y con aforo hasta el 70%. Si esperan más gente, tendrán que presentar un protocolo especial ante el Ministerio de Turismo y la Secretaría de Seguridad”, indicó.

Al respecto, Munisaga comentó que “hay que tener muy presente que los lugares deben tener las autorizaciones necesarias, la protección necesaria contra incendios y todos los requisitos correspondientes. Recordemos que un servicio que se presta y que debe garantizar y darles seguridad a los consumidores”.

El funcionario, advirtió que en caso de que los locales no respeten los protocolos, serán considerados fiestas clandestinas y serán clausurados.

Otro de los datos importantes es que con este nuevo protocolo se permitirá bailar, algo que hasta ahora estaba prohibido. Cabe recordar que solo estaba permitido asistir a bares y locales nocturnos en mesas de hasta 8 personas. De igual modo, seguirán vigentes las burbujas, pero ahora los asistentes podrían bailar dentro de las mismas.

El miércoles, la Ministra de Turismo y Cultura, Claudia Grynszpan, adelantó que el Gobierno estaba trabajando en conjunto con los propietarios de boliches y fiestas privadas para llegar a un acuerdo. El mismo, se vería reflejado en las próximas horas con un anuncio por parte del Gobierno. “Estamos avanzando para la reapertura, pero por el momento no hay mayores precisiones, ni nada 100% definido”, señaló la funcionaria.

Este jueves, por lo bajo, fuentes de Gobierno y miembros de la Cámara de Discotecas confirmaron que se está trabajando en el protocolo con la intención de aplicarlo a partir de este viernes.

Para los propietarios de boliches, la situación sanitaria de San Juan es propicia para para la reapertura. Así lo hicieron llegar a las autoridades a través de una carta emitida este miércoles por la Cámara de Discotecas de San Juan.

Fuentes consultadas por Canal 13, indicaron que esperan novedades este mismo viernes o a partir de la semana que viene. “De haber novedades serán el viernes, y en caso de que no habiliten este fin de semana, seguramente el próximo habilitarán”, dijo el empresario Eduardo Patinella. Así mismo, aclaró: “Si el Gobierno no anuncia la habilitación de baile, está prohibido bailar y será clausurado. Creo que lo van a largar el próximo fin de semana, el Gobierno también hace un evento grande en el Autódromo, entonces digamos que ‘como que van a inaugurar esa etapa de baile”.

Por otra parte, Andrés Icazati, uno de los propietarios de un reconocido local nocturno, se expresó de una manera particular sin tomar tantas cartas en el asunto. “Por el momento no van a hablar hasta no saber –en referencia a sus socios y dueños de boliches-. Mañana sale la normativa, entonces recién mañana pueden llegar a decir algo sobre lo que informen”, señaló.

En caso de confirmarse el regreso de los boliches, el horario permitido será hasta las 4 de la madrugada y los protocolos serán tanto para lugares abiertos y cerrados.

También, se esperan novedades sobre fiestas de egresados.