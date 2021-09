La historia detrás de estas adolescentes que decidieron ir a vacunarse

Este viernes comenzó una nueva jornada de vacunación para jóvenes menores de 17 años sin comorbilidades. Por tal motivo es que CANAL 13 SAN JUAN visitó el Estadio Aldo Cantoni para charlar con los adolescentes que se inocularon.

La primera de las jóvenes consultadas indicó "Fue decisión mía, la primera vez, aunque mis papás me incentivaron". Al mismo tiempo señaló que se informó previó a vacunarse y agregó que lo hizo para cuidarse ya que en su familia hasta el momento no hubo contagiados.

En tanto la segunda de las consultadas mencionó "Yo creo que fue interés mío y de mi familia y ya que ellos ya estaban vacunados y por eso me incentivaron a vacunarme. Aunque creo que si fuera por mí no me hubiera vacunado". También agregó que no supo si tuvo covid, aunque cree que si por los síntomas.

Otra de las jóvenes dijo que no estaba segura de ponerse la vacuna sin embargo "todos en mi familia estaban vacunados y yo me sentía muy desprotegida". A su vez mencionó "averigüe sobre las distintas vacunas y aunque haya mucha información no hay nada preciso para para estar segura".

Una de las chicas precisó que qué decidió vacunarse porque en diciembre pasado toda su familia tuvieron covid y la pasaron bastante mal inclusive su padre estuvo internado. Por ello es que considera que vacunarse es un modo de cuidarse e inclusive porque "en todos lados piden el carnet de vacunación y es importante"