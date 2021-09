¿Se viene el éxodo mendocino a los boliches de San Juan?

A contramano de San Juan, Mendoza, anunció que todavía no habilitará los boliches. Desde el Gobierno vecino, adelantaron que, a partir del sábado, no habrá más límites de capacidad en los bares y restoranes y quedarán habilitados los eventos masivos de hasta 5000 personas, pero los boliches no podrán abrir sus puertas.

Mientras tanto, San Juan aprobó el protocolo que permitirá a los bolicheros abrir sus puertas después de casi un año y medio de cierre obligado por la pandemia.

Ante esta situación, ¿se viene el éxodo de mendocinos a los boliches sanjuaninos? Esta es una posibilidad, al igual que ocurrió con los sanjuaninos que viajaron a Mendoza cuando la provincia vecina habilitó el baile en los bares.

Desde la Cámara de Discotecas de San Juan, se habían quejado hace algunas semanas porque afirmaban que muchos sanjuaninos decidían ir a Mendoza, donde estaba permitido bailar en algunos bares. Ahora, la habilitación de los boliches en San Juan podría facilitar la llegada de jóvenes mendocinos para disfrutar de la noche sanjuanina.

Según el diario Los Andes, las nuevas flexibilizaciones que regirán a partir de este sábado en Mendoza incluyen eliminar los límites de capacidad en los bares y restaurantes, y se permitirá la realización de eventos masivos de hasta 5000 personas.

Además, se dejará de tomar la temperatura a los asistentes en los distintos comercios y establecimientos de Mendoza.

No obstante, en todos los espacios -y eventos- deberán mantenerse los protocolos y medidas correspondientes a garantizar ventilación y distanciamiento. De hecho, el tapabocas continuará siendo obligatorio (en espacios cerrados y abiertos).

Lo llamativo, es que desde el Ejecutivo provincia decidieron que, por el momento, no reabrirán los boliches.

En cambio, San Juan aprobó la reapertura de los boliches hasta las 4 de la mañana con el 70% del aforo. También estará permitido bailar, pero dependerá de cada situación particular. “No podemos generalizar una situación para todos, porque hay locales que tienen un amplio sector al aire libre y otros no”, apuntó el subsecretario de Seguridad, Abel Hernández este jueves.