Nuevas flexibilizaciones: ¿Cuáles se aplicarán en San Juan y desde cuándo?

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, anunció este martes una serie de medidas sanitarias a partir del mejoramiento de la situación epidemiológica en la Argentina. En esta línea, el subsecretario general de la Gobernación de San Juan, Marcelo Espósito, aclaró cuáles medidas se aplicarán en la provincia y a partir de cuándo. "Los últimos lineamientos permiten la posibilidad de que cada gobernador decida de acuerdo a la situación sanitaria de cada provincia", expresó a Canal 13.

Esposito explicó que los anuncios "todavía no han sido presentados formalmente con la norma jurídica correspondiente" y "falta la efectivización del Ejecutivo nacional para ver cómo las implementamos en San Juan". Es decir que todavía no hay fecha de aplicación de las flexibilizaciones sanitarias para la provincia, hasta tanto no se publique el decreto presidencial. Cabe destacar que las normas actuales vigentes rigen hasta el primero de octubre del 2021.

Por su parte, el gobernador Sergio Uñac se reunió con el Comité Covid-19 y la ministra de Salud, Alejandra Venerando, para analizar el impacto de estos anuncios. "En San Juan tenemos un programa de vacunación exitoso que supera a la media nacional, mas la cantidad de internados y personas infectadas en los últimos tiempos nos permiten tener una situación sanitaria superior a la media", destacó Espósito.

Algunas de las medidas que aseguró Espósito que se acatarán son las siguientes:

-Aforo del 100% en actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios, religiosas, culturales, deportivas, recreativas y sociales en lugares cerrados manteniendo las medidas de prevención, tapaboca, distancia y ventilación.

-Autorización de viajes de jubilados y jubiladas, egresados y egresadas y principales de estudiantes o similares siguiendo los protocolos recomendados en San Juan.

-Reuniones sociales sin límites de personas cumpliendo las medidas de prevención, tapabocas, distancia y ventilación.

-En cuanto al cupo en discotecas, el anuncio nacional establece un aforo del 50% con esquema completo de vacuna. Pero en San Juan, "desde hace una semana tenemos un 70% de ocupación y lo vamos a seguir manteniendo", dijo Espósito.

-Respecto al levantamiento del uso del tapaboca obligatorio al aire libre, en San Juan nunca fue implementada esa medida.