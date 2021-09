Rivadavia: los boxes para taxis están 'copados' de autos radiados

Este martes entre las intersecciones de calle Rastreador Calivar y Avenida General Libertador San Martín, departamento Rivadavia, más de una decena de autos radiados se encuentran ocupando los estacionamientos para taxis, remises y autos particulares.

Este martes, un lector del diario digital de Canal 13 San Juan denunció cómo se encuentran 'copados' los boxes con autos irradiados frente a la Comisaría 13°. La seccional, se encuentran sobre Avenida General Libertador San Martín, a metros de la entrada principal al nosocomio Marcial Quiroga, en plena parada de colectivos y parada reglamentaria del servicio de remises y taxis.

Se trata de la parada de taxis número 27 que cuenta con 8 licencias sobre Avenida Libertador, los conductores deben estacionar en doble fila para el ascenso y descenso de los pasajeros ocasionando caos y demoras en el tránsito, y además está a metros de la parada de colectivos que llegan a los departamentos de Zonda, Ullúm y otros sectores de Rivadavia.

Esta no es la primera vez que los espacios de estacionamientos para taxis y particulares se encuentran llenos por autos secuestrados por la policía. Se trata de una zona muy concurrida no solo por el Hospital Marcial Quiroga, si no también que a metros de calle Libertador sobre Calivar se encuentra el edificio municipal de Rivadavia.