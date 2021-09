El descargo de Lloveras tras su polémico posteo: 'Es un meme, no me parece grave'

Sofía Lloveras, vicepresidenta del Foro de Abogados, realizó una publicación que desató un gran escándalo en las redes sociales. En la misma compartió un video que trataba de explicar el supuesto origen de los empleados públicos. Esto no cayó nada bien en el sector por lo que ella decidió hablar con Canal 13 para manifestar que simplemente se trataba de un meme.

Lloveras expresó que es fanática de los memes, las típicas imágenes o videos que tienen el objetivo de hacer reír a los usuarios. Según ella compartió esta filmación que no es de su autoría, ya que la hizo esbozar una sonrisa cuando lo vio. Debido al efecto que causó en ella, decidió compartirlo en su perfil de Facebook sin mala intención.

"Es un copia y pegue de un meme que anda por las redes. Es una humorada, la realidad es que la gente que me conoce sabe que tengo perfiles de redes sociales privadas que comparto con mis amigos. Soy bastante adepta a los memes, me gustan y me divierten, de eso se trata la publicación. No me parece grave, no me parece significativo, es simplemente una humorada", declaró.

Sin embargo la vicepresidente del Foro explicó que es consciente que ese video critica puntualmente al desempeño laboral de los trabajadores del Estado. Acerca de ello remarcó la lentitud que siempre se les critica, revelando que ella también sufre de lo mismo. Ella contó que constantemente es receptora de críticas de los colegas respecto a la atención de Tribunales.

"Los trabajadores del Estado no tienen la necesidad de estarse moviendo para cobrar su sueldo. Su sueldo llega independientemente de la calidad de su trabajo, más allá de que hay personas que trabajan mejor o peor. En todos lados pasa, en el sector público y en el privado. Es una humorada y nada más", expresó.

Finalmente la entrevistada se refirió a los comunicados publicados tanto por la Unión Judicial como por el presidente del Foro, Marcelo Álvarez. Acerca de este último remarcó que justamente es un empleado público, así que entiende que puede haberse "sentido tocado".

"Me imaginé que antes de sacar un comunicado iban a chequear que se tratara de un meme. Uno pone en Google "Almiro" y te aparecen, no es una creación mía. No chequearon, decidieron ofenderse y hacer un pronunciamiento. La gente de la Unión Judicial están representando a un sector y esta muy bien que lo hagan. Lo de Marcelo Álvarez es más que nada producto de su juventud quizás. Se colocó del lado de los empleados públicos. También si uno analiza él es un empleado público entonces posiblemente él se sienta tocado porque es empleado de la Fiscalía de Estado", sentenció.