El drama de un docente que viaja 80 km para dar clase y no cobra hace 3 años

“Mi nombre es Gerardo Schiano. Hace 3 AÑOS. SI 3 AÑOS que el Ministerio de Educación de San Juan no abona mis haberes. En 2018 tome 3hs cátedra correspondiente al espacio de tecnología de la escuela EGB 3 Y POLIMODAL ASTICA. 'Accidentalmente' desde las oficinas del ministerio me dieron de baja, hasta el día de hoy nadie puede explicarme el por qué”, con estas palabras inició un reclamo vía redes sociales Gerardo Schiano, un profesor vallisto que día a día viaja 80 km para dar clase y no le reconocen monetariamente su labor.

El mensaje publicado en Facebook se multiplicó debido a la dramática situación que le toca enfrentar desde hace 3 años. Es que el docente expuso en su reclamo la inacción por parte del Ministerio de Educación provincial, aunque el también denuncia una posible 'persecución' debido a un reclamo que inició años atrás por el cierre de una tecnicatura que lo obligaba a no poder seguir ejerciendo su trabajo.

Según las palabras del docente oriundo la Villa San Agustín de Valle Fértil a Canal 13, desde hace tres años tomó unas horas cátedras en la Escuela EGB 3 y Polimodal Astica, en la localidad homónima, y hasta el momento no le pagan sus haberes. De hecho desde la institución educativa lo ayudaron para que el pago se pueda hacer efectivo pero en el Ministerio de Educación le vienen ‘pateando’ constantemente el pago correspondiente.

“Me he cansado de viajar y de gastar hasta lo que no tengo para ir a presentar el reclamo al Ministerio y siempre obtengo una respuesta diferente pero nadie se hace cargo de que me paguen”, comentó Schiano. En ese sentido el docente manifestó que siente una ‘persecución’ por parte de las autoridades del Ministerio debido a un reclamo que presentó por escrito tiempo atrás por el cierre ‘arbitrario y desacertado’ de una Tecnicatura que se brindaba en Astica, algo que lo obligaba a no poder brindar sus horas de clases, sumado a que ahora debería volver a recomenzar la carrera docencia.

“Yo necesito mi recibo de sueldo porque me voy a quedar sin obra social, lamentablemente ya llevo 3 años esperando así”, amplió el profesor que reclama las horas de clase que actualmente dicta en 2do año del Secundario de Astica.

“Todos los días hago 80 kilómetros para poder dar clase y desde el Ministerio no me reconocen mi labor. La ruta desde la Villa San Agustín hasta Astica no es nada fácil porque hay muchos animales. Ojala esto me ayude a poder cobrar por mi trabajo, todas estas demoras me hacen pensar cualquier cosa”, finalizó el docente que solo busca cobrar lo que le corresponde.