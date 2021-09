La historia de amor detrás del compromiso en pleno Recital de Omega

Una historia de amor y distancia tubo un capitulo memorable el pasado fin de semana en un restaurante revadaviense. La historia se hizo viral y conmovió a todo San Juan por una propuesta de casamiento en pleno concierto de la banda sanjuanina Omega. El escenario del conocido local bailable Velvet fue el escenario elegido por Emilio Vila para darle la gran sorpresa a su novia Mariangela Daghero, quien lo acompaña desde hace diez años.

En conexión en vivo con Compacto 13, desde La Rioja, el joven detalló aquel momento tan especial por el que mucho tuvo que esperar por su trabajo en la vecina provincia. “Venía siguiéndolo desde hace dos o tres meses y justo este fin de semana se me dio”, contó Emilio y prosiguió, “ya tenia en mente la proposición del matrimonio, pedí seis entradas, para mí, mi novia, dos primas de ella y sus parejas”.

Noticias Relacionadas Video: un sanjuanino le propuso casamiento en medio de un recital de Omega

La estrategia de este chico enamorado esperar que termine la cena y en un descanso antes del show de la banda hablar con Hugo, el cantante. “Salimos a tomar aire y cuando estaban en los camarines aproveche para poder hablar con Hugo y quedamos de acuerdo”, expresó el hombre que hizo un trabajo muy minucioso, “me dijo que no había problema y quedamos de acuerdo para que una vez en el escenario él me iba a llamar, como que le dedicaba un tema”.

El tema elegido por el vocalista de Omega fue Broche de Oro, muy oportuno para la ocasión, “en este caso el broche era el anillo”, comento Vila. Como se puede observar en el video, la pareja bailó la canción, mientras se acercaba el final, Emilio se preparaba para ofrecerle a Mariana un nuevo comienzo después de una década de amor. “Cuando terminó el tema me arrodillé ahí, delante de todos y le propuse matrimonio a mi novia Mariangela ”, dijo y agregó contento, “ella estaba nerviosa también, gracias a Dios todo salió bien y me dijo que sí”.

Contó que la relación desde siempre está atravesada por la distancia debido a que Emilio trabaja en la Rioja y ella en San Juan. Sin embargo, esto no les ha impedido avanzar en esta relación, es este fin de semana dio un paso más. “La idea es que en primavera verano del 2022 nos casemos, hay que empezar a ahorrar y planificar”, declaró y explicó, “los dos estamos de acuerdo en hacer algo sencillo, que aun así cuesta bastante hoy en día como esta todo. Vamos a ver que sale tratando de pasarla bien con amigos y familiares”.

Se mostró muy contento con el resultado de su aventura, “mi novia esta súper contenta, mejor no me podría haber salido esto es lo que yo quería, que ella se sintiera bien y hacer todo esto como ella siempre quiso, fuera de lo normal”, finalizó el joven.