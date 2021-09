La Unión Judicial instó a que Lloveras pida disculpas públicas

El secretario general de la Unión Judicial, Sebastián López, manifestó que la vicepresidenta del Foro de Abogados, Sofía Lloveras, debería pedir disculpas por su polémico posteo contra los empleados públicos. 'Lo que pasa es que hay que tener en claro la definición de chiste o humor, no se puede ofender con eso. Y también hay que tener en claro la responsabilidad que cada uno tiene de acuerdo al rol que ocupa', expresó.

Asimismo, López consideró que hay un montón de responsabilidades que están implícitas, más cuando se habla de un colectivo de gente. 'Me parece que no se puede decir cualquier cosa cuando la consecuencia es ofender a un montón de trabajadores que la atienden en forma cotidiana, no corresponde. Nosotros empezamos a recibir capturas de pantalla de un montón de compañeros indignados por los dichos, por la comparación', explicó.

El funcionario señaló que más allá de que sea un meme, y de que Lloveras en este momento esté tratando de minimizar la cuestión diciendo que fue una publicación personal, le parece que sí tiene responsabilidades. 'Lo que tendría que evaluar en todo caso es pedir las disculpas porque muchos compañeros están muy ofendidos por el posteo, por lo que implica, desde la foto hasta lo que dice', se explayó el secretario general.

Además, López remarcó que lo que está haciendo la vice del Foto es sostener lo que piensa de los trabajadores que todos los días atienden a profesionales como ella. 'No encontramos esa resistencia por parte de la mayoría de los profesionales, el trato por lo general es cordial con todos los compañeros. Como institución, nosotros y el Foro de Abogados, deberíamos fomentar la sana convivencias y el respeto mutuo', agregó.